SINTERO convoca trabalhadores/as em educação municipais, estaduais e federais para assembleias simultâneas no dia 21 de agosto
Por Arte: Jacson Pessoa
Publicada em 21/08/2025 às 08h26
O SINTERO convoca trabalhadores e trabalhadoras em educação das redes municipal, estadual e federal para participarem das Assembleias gerais Extraordinárias e Simultâneas, que acontecerão nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 9h em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada, em todas as regionais do sindicato. As assembleias serão presenciais, com concentração das/dos profissionais nas sedes regionais para deliberação coletiva, e transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do SINTERO.

Em pauta:

1) Definição da representatividade sindical pelo SINTERO, de todos os profissionais da educação, composta por professores, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, entre ativos e aposentados, efetivos e contratados a qualquer título, que atuam nas Redes Oficiais de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, dos Sistemas de Ensino Estadual de Rondônia, aqui denominados Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação estaduais, municipais e federais.

Confira os locais de realização:

Regional Apidiá – Avenida Presidente Dutra, nº 880, Centro, Pimenta Bueno

Regional Café – Avenida Cuiabá, nº 1734, Centro, Cacoal

Regional Centro I – Rua Jorge Teixeira, nº 53, Setor 7, Jaru

Regional Centro II – Rua Professor Gerolino Rodrigues de Souza, nº 27, Bairro Alvorada, Ouro Preto do Oeste

Regional Cone Sul – Avenida Capitão Castro, nº 4852, Centro, Vilhena

Regional da Mata – Rua Guaporé, nº 4458, Centro, Rolim de Moura

Regional Estanho – Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2715, Setor Institucional, Ariquemes

Regional Guaporé – CEEJA Euclides da Cunha, Rua Monteiro Lobato, nº 5059, Centro, Alvorada do Oeste

Regional Mamoré – Avenida 15 de Novembro, nº 2204, Bairro Serraria, Guajará-Mirim

Regional Norte – Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia, Porto Velho

Regional Rio Machado – Rua Hermínio Victoreli, nº 53, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná

Sua participação presencial é essencial para fortalecer a representação sindical e a luta por valorização profissional neste momento.   

