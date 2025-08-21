SINTERO convoca trabalhadores/as em educação municipais, estaduais e federais para assembleias simultâneas no dia 21 de agosto

Publicada em 21/08/2025 às 08h26
O SINTERO convoca trabalhadores e trabalhadoras em educação das redes municipal, estadual e federal para participarem das Assembleias gerais Extraordinárias e Simultâneas, que acontecerão nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 9h em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada, em todas as regionais do sindicato. As assembleias serão presenciais, com concentração das/dos profissionais nas sedes regionais para deliberação coletiva, e transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do SINTERO.
Em pauta:
1) Definição da representatividade sindical pelo SINTERO, de todos os profissionais da educação, composta por professores, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, entre ativos e aposentados, efetivos e contratados a qualquer título, que atuam nas Redes Oficiais de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, dos Sistemas de Ensino Estadual de Rondônia, aqui denominados Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação estaduais, municipais e federais.
Confira os locais de realização:
Regional Apidiá – Avenida Presidente Dutra, nº 880, Centro, Pimenta Bueno
Regional Café – Avenida Cuiabá, nº 1734, Centro, Cacoal
Regional Centro I – Rua Jorge Teixeira, nº 53, Setor 7, Jaru
Regional Centro II – Rua Professor Gerolino Rodrigues de Souza, nº 27, Bairro Alvorada, Ouro Preto do Oeste
Regional Cone Sul – Avenida Capitão Castro, nº 4852, Centro, Vilhena
Regional da Mata – Rua Guaporé, nº 4458, Centro, Rolim de Moura
Regional Estanho – Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2715, Setor Institucional, Ariquemes
Regional Guaporé – CEEJA Euclides da Cunha, Rua Monteiro Lobato, nº 5059, Centro, Alvorada do Oeste
Regional Mamoré – Avenida 15 de Novembro, nº 2204, Bairro Serraria, Guajará-Mirim
Regional Norte – Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia, Porto Velho
Regional Rio Machado – Rua Hermínio Victoreli, nº 53, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná
Sua participação presencial é essencial para fortalecer a representação sindical e a luta por valorização profissional neste momento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!