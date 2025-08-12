Seis juízas inscritas para promoção ao cargo de Desembargadora do TJRO

Publicada em 12/08/2025 às 17h01
Foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira, 12, a lista de magistradas inscritas para concorrer à vaga de acesso ao cargo de desembargadora para atuar na 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
O Edital Nº 90, de 08 de agosto de 2025, assinado pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, informa que o cargo será provido por promoção pelo critério de merecimento. Esta promoção atende à ação afirmativa de gênero para acesso das magistradas aos tribunais de 2º grau, instituída pela Resolução CNJ n. 525/2023.
Por ordem de antiguidade, estão inscritas as juízas Tânia Mara Guirro, Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Inês Moreira da Costa, Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres, Duília Sgrott Reis e Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro.
A promoção será votada pelos membros da Corte, em sessão do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
