Sebrae apoia 20 empreendedores de Rondônia no Startup Summit 2025

Publicada em 28/08/2025 às 16h03
Com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação e gerar novas conexões estratégicas, Rondônia marca presença no Startup Summit 2025. De 27 a 29 de agosto, 20 empreendedores participam do evento em Florianópolis (SC). A missão é organizada pelo Sebrae em Rondônia, por meio do projeto Sebrae Startups, que apoia e desenvolve negócios inovadores no estado.
A ação faz parte de uma estratégia de mercado voltada a conectar startups rondonienses com clientes, corporações e fundos de investimento, ampliando oportunidades de negócios e a visibilidade nacional.
Entre os destaques, oito startups do estado foram selecionadas no Prêmio Sebrae Startups e estão expondo seus projetos, além de participar das rodadas de investimento ao longo dos três dias de evento, em contato direto com investidores e potenciais parceiros estratégicos.
Segundo Rangel Miranda, analista de Inovação do Sebrae em Rondônia e coordenador do projeto Sebrae Startups, a missão é um marco para os empreendedores locais:
“Nosso papel é criar pontes para que as startups de Rondônia não apenas participem, mas se posicionem como negócios capazes de gerar impacto e atrair investimentos. O Startup Summit é um ambiente estratégico para abrir essas portas.”
Já o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, destacou o alcance institucional da participação:
“O Sebrae acredita na força dos nossos empreendedores e, ao trazer 20 negócios para o Startup Summit, criamos condições para que Rondônia se conecte com clientes, investidores e corporações de todo o país. É um passo fundamental para consolidar nosso ecossistema de inovação.”
Entre os empreendedores participantes, Tânia Borges da Costa, fundadora da PING, ressaltou o impacto da experiência:
“Expor no Startup Summit e conversar diretamente com investidores é uma oportunidade única. Voltamos para Rondônia com novas conexões e ideias que podem acelerar o crescimento do nosso negócio e inspirar outros empreendedores.”
Além da participação das startups, Rondônia também esteve presente em pautas estratégicas do evento. Rangel Miranda participou do Encontro de Comunidade e Negócios de Impacto, apresentando o case da Tambaqui Valley, comunidade de inovação de Porto Velho. Em articulação institucional, Miranda e o diretor Carlos Eduardo participaram ainda da reunião do Polo Sebrae de Referência em Startups, no qual Rondônia integra como representante da região Norte.
Com a missão, o Sebrae em Rondônia reafirma o compromisso de posicionar o estado como protagonista em inovação, estimulando startups a crescerem de forma sustentável e competitiva no cenário nacional.
