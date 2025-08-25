Rolim de Moura é representada por vice-prefeito em assinatura do Pacto Estadual pela Primeira Infância

Publicada em 25/08/2025 às 15h55
O município de Rolim de Moura esteve representado pelo vice-prefeito Alcides Rosa na solenidade de assinatura do Pacto Estadual pela Primeira Infância, realizada nesta segunda-feira (25), no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.
O evento foi promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes de diversas instituições comprometidas com a garantia de direitos e a proteção das crianças na primeira infância.
De acordo com Alcides Rosa, a presença de Rolim de Moura no encontro demonstra o compromisso da gestão municipal em fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças.
“A primeira infância é uma fase determinante na vida do ser humano. Participar deste pacto significa unir forças com o Estado e demais municípios para assegurar que nossas crianças tenham acesso a um futuro mais digno, com oportunidades, cuidado e proteção desde os primeiros anos de vida”, destacou o vice-prefeito.
O Pacto Estadual pela Primeira Infância tem como objetivo alinhar ações intersetoriais entre Estado e municípios, promovendo iniciativas nas áreas da educação, saúde, assistência social e proteção, além de ampliar investimentos e qualificar profissionais que atuam diretamente no atendimento às crianças.
Com a assinatura, Rolim de Moura passa a integrar oficialmente a rede de municípios parceiros, comprometendo-se a implementar medidas que favoreçam o desenvolvimento saudável e a garantia de direitos da primeira infância.
