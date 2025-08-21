Recuperação e manutenção da RO-484 garantem trafegabilidade e fortalecimento do agronegócio em Santa Luzia do Oeste

Publicada em 21/08/2025 às 08h45
O governo de Rondônia iniciou a recuperação e manutenção da RO-484, também conhecida como P-18 e Linha 192 que interliga as rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste. Os serviços e melhorias estão sendo executados pela equipe da 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e visam garantir melhor trafegabilidade, além de fortalecer o agronegócio na região da Zona da Mata.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra reforça o compromisso do estado com a infraestrutura rural, fortalecendo o desenvolvimento. “A melhoria das rodovias são fundamentais para garantir a segurança da população, facilitar o escoamento da produção agrícola e assegurar que os produtores tenham condições dignas de trafegabilidade”, ressaltou.
O chefe da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explicou que os trabalhos estão sendo realizados ao longo de toda a extensão da rodovia, que possui cerca de 28 quilômetros. “Estamos realizando a limpeza lateral para melhorar a visibilidade dos motoristas, prevenindo acidentes com animais nas margens da estrada. Simultaneamente, executamos o patrolamento (reconformação da plataforma), desobstrução e construção de saídas de água, encascalhamento em pontos críticos, instalação de manilhas, além da remoção de curvas perigosas e corte de morros”, detalhou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, salientou que “trabalhamos de forma contínua para manter as estradas trafegáveis durante todo o ano, garantindo não apenas segurança para os usuários, mas também condições adequadas para o transporte da produção. Esse trabalho na RO-484 é um exemplo do esforço conjunto para atender a população com qualidade e eficiência.”
