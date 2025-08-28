Putin e Kim Jong-un farão visita conjunta à China para desfile militar

Publicada em 28/08/2025 às 10h45
Líderes estrangeiros, incluindo o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un, participarão de um desfile militar em Pequim, capital da China, na próxima quarta-feira (3).
O desfile contará com a presença de 26 chefes de Estado e de governo estrangeiros, informou o Ministro Assistente das Relações Exteriores, Hong Lei, em entrevista coletiva.
Além dos líderes da Rússia e da Coreia do Norte, estarão o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, o chefe da junta de Mianmar, Min Aung Hlaing. Dilma Rousseff, ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do Brics, também deve participar.
O evento marca os 80 anos desde a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, que encerrou a ocupação de áreas do território chinês.
Quase nenhum líder ocidental estará entre os chefes de Estado ou de governo estrangeiros que participarão do desfile. Para especialistas, o objetivo de Xi Jinping é demonstrar seu peso sobre países que querem reconfigurar a ordem global dominada pelo Ocidente.
