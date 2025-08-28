Projeto “Turista Aprendiz” fortalece laços dos estudantes com a história de Porto Velho

Publicada em 28/08/2025 às 16h11
Um projeto marcante para a vida dos estudantes da rede municipal de ensino de Porto Velho, o “Turista Aprendiz”, teve sua primeira atividade realizada nesta quinta-feira (28), com a participação dos alunos da Escola Bilíngue Municipal.
De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, a iniciativa busca desenvolver senso de responsabilidade, pertencimento e valorização do patrimônio local entre os jovens, aproximando-os da riqueza cultural e histórica da cidade.
“Esse projeto tem como característica principal o acesso dos pontos históricos da nossa cidade aos estudantes, que poderão conhecer mais sobre o passado e trilhar um caminho de prosperidade e respeito à comunidade”, destacou o secretário.
VISITA INSTITUCIONAL
Os estudantes, com idades entre 9 e 11 anos, conheceram o Prédio do Relógio, sede do Executivo municipal, onde participaram de uma visita institucional ao gabinete do prefeito Léo Moraes.
Sentados à mesa de reuniões da sede do Executivo Municipal, eles compartilharam impressões com o prefeito sobre a experiência — para muitos, a primeira imersão na história da capital.
Para Léo Moraes, a iniciativa contribui diretamente para a formação cidadã. “Isso edifica e forja cidadãos mais identificados com sua cidade, com mais amor, dedicação e entregas que fomentarão o futuro. Estamos formando cidadãos que conhecem e respeitam a história de Porto Velho”, afirmou o prefeito.
Além do Prédio do Relógio, os alunos também visitaram pontos históricos como a Praça das Três Caixas D’Água, o Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre outros marcos da capital.
