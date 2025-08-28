Profissionais da UBS de Nova Estrela participam de capacitação no Corpo de Bombeiros

Publicada em 28/08/2025 às 14h37
A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito Nova Estrela participou recentemente de um curso de capacitação na sede do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura. A capacitação abrangeu tanto técnicas de combate a incêndios, ministradas pelo sargento Cádimo, quanto noções de primeiros socorros, conduzidas pelo sargento Everton.
A iniciativa atendeu a uma demanda da própria equipe de saúde, que destacou a importância de estar preparada para situações de emergência, especialmente considerando que a UBS é o primeiro ponto de apoio em ocorrências que exigem atendimento rápido, até a chegada do resgate especializado.
Participaram do treinamento o médico, a enfermeira, a técnica de enfermagem e também os motoristas de plantão da unidade. A ação é vista como um passo importante para melhorar o suporte inicial em caso de acidentes, reforçando a capacidade de resposta da equipe até a chegada do Corpo de Bombeiros.
