PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (13) com sol e chuva para a Região Norte

A previsão do tempo para esta quarta-feira (13) é de sol com chuva na maior parte do Norte. A região segue com alerta de chuvas intensas para o nordeste do Pará, Belém, Marajó, Baixo Amazonas e Roraima. Aviso de baixa umidade para Tocantins, Pará e Rondônia.
Amapá, Pará e Roraima seguem com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Enquanto o Amazonas e Tocantins terão céu nebuloso com possibilidade de chuva isolada.
Acre e Rondônia terão céu com sol e aumento de nuvens no decorrer do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 19°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
