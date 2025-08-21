PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidades avançam e mantêm chuva em todo o Acre e grande parte de Rondônia

Publicada em 21/08/2025 às 07h50
A quinta-feira (21) será marcada pela presença de áreas de instabilidade em boa parte da Região Norte, com condições para pancadas de chuva, especialmente no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. O calor associado à alta umidade favorece precipitações à tarde e à noite, em alguns pontos acompanhadas de trovoadas.
No Acre, o tempo fica instável em todo o estado, com pancadas de chuva intercaladas por períodos de melhoria.
Em Rondônia, a instabilidade se espalha por grande parte do território, com chuvas mais frequentes no centro e norte; no sul, o sol ainda aparece entre nuvens.
No Amazonas, as precipitações se concentram no centro e norte, podendo ser fortes em alguns momentos.
No Pará, há previsão de pancadas no centro e norte, enquanto o sul segue ensolarado e seco.
No Amapá e em Roraima, o cenário é de maior instabilidade, com céu encoberto e chuva frequente, acompanhada de rajadas de vento.
Nas demais áreas da região, o sol predomina, com calor intenso e temperaturas elevadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco; já a máxima está prevista para Palmas com 38°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
