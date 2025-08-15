Prefeitura por meio da Coordenadoria de Serviços de Fisioterapia entrega cadeira de rodas motorizada
Por ASSESSORIA
Publicada em 15/08/2025 às 14h46
A Secretaria Municipal de Saúde de Espigão do Oeste, por meio da Coordenadoria de Serviços de Fisioterapia, entregou uma cadeira de rodas motorizada, proporcionando mobilidade, independência e mais qualidade de vida. Agora, nosso paciente pode se locomover com segurança, participar das atividades do dia a dia e explorar o mundo sem limitações.

Seja caminhando, com cadeira manual, motorizada ou outros recursos de mobilidade, cada conquista faz diferença para uma vida mais ativa e inclusiva.

Conhece alguém que precisa desse apoio? Marque nos comentários e incentive a procurar a Secretaria Municipal de Saúde de Espigão do Oeste, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Juntos, transformamos vidas!         

