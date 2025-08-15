Prefeitura de Ji-Paraná fortalece ações de Vigilância Sanitária para garantir segurança alimentar da população

Publicada em 15/08/2025 às 14h17
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Vigilância Sanitária, segue atuando para proteger a saúde da população e assegurar a qualidade dos alimentos comercializados no município. Na última semana, em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), foram realizadas coletas de palmito em conservas em dois supermercados da cidade, como parte do Programa Estadual de Monitoramento de Alimentos (Proema).
O Proema é uma iniciativa da Agevisa em conjunto com as vigilâncias sanitárias municipais, que atua na fase “pós-mercado” — ou seja, após o produto estar disponível para venda. Os alimentos coletados são encaminhados para análise em laboratório credenciado (Lacen), onde são avaliadas as condições microbiológicas e emitidos laudos técnicos que atestam a qualidade e a segurança do produto consumido pela população.
De acordo com a coordenação da Vigilância Sanitária municipal, o trabalho não tem apenas caráter punitivo, mas principalmente orientador, buscando conscientizar comerciantes e fabricantes sobre as boas práticas de manipulação e armazenamento de alimentos. “Nosso objetivo é preservar a saúde da população, garantindo que o que chega à mesa do consumidor esteja dentro dos padrões de qualidade exigidos”, reforça a equipe.
Com ações como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso de, por meio de suas secretarias e departamentos, atuar de forma integrada para promover o bem-estar da população, cuidando da saúde pública e prevenindo riscos alimentares.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!