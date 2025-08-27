Prefeitura de Ji-Paraná convoca professores e médicos classificados em processo seletivo simplificado

Publicada em 27/08/2025 às 16h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está convocando professores e médicos classificados em processo seletivo simplificado. Os prazos para a entrega de documentos variam de 1º a 9 de setembro.
Estão sendo convocados 14 professores nível II (30 horas) e 10 professores nível II (40 horas) para atuar na educação infantil, na área urbana. Os classificados devem realizar a entrega dos documentos na Gerência Geral de Recursos Humanos (GGHR) até 1º de setembro.
A Semad também publicou lista de convocados para o cargo de clínico geral para atuação imediata na rede municipal de saúde. São 21 vagas remanescentes para médicos (20 horas) e 51 para (40 horas). O período de chamamento encerra em 9 de setembro.
A lista dos convocados está na edição nº Diário Oficial do Município (DOM) do dia 26 de agosto de 2025. A pasta alerta, tanto para professores e médicos, que a entrega da documentação para assinatura de contrato deve ocorrer até 1º de setembro, para inclusão na folha de pagamento do mês.
De acordo com o titular da Semad, Robson Casula, não há reconvocação dos classificados. “Nossas publicações ocorrem no DOM e em jornais de grande circulação, como manda a lei. Por isso, o candidato deve sempre verificar a posição dele na lista de classificação”, lembrou.
A GGHR está instalada no Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30. A contratação ocorrerá por um ano, prorrogável por igual período, caso tenha a administração municipal tenha interesse.
