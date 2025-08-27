Prefeitura de Jaru realiza pagamento dos servidores municipais correspondente a agosto

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/08/2025 às 14h55
A Prefeitura de Jaru realizou nesta quarta-feira, 27, o pagamento dos salários referentes ao mês de agosto a todos os servidores municipais.
Com isto, foram inseridos na economia local uma quantia superior a R$ 9,5 milhões.
Mais uma vez, o prefeito Jeverson Lima destacou o compromisso da gestão com o depósito dos salários em dia. “Sempre respeitamos o prazo de pagamento dos nossos servidores, e se for possível, até adiantamos a data, como forma de reconhecer e honrar os trabalhadores que mantém a administração pública funcionando”, afirmou.
