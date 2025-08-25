Prefeito Affonso Candido participa da Caminhada “Quebrando o Silêncio” contra a violência e o abuso

Publicada em 25/08/2025 às 15h48
Na manhã de sábado (23), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Candido (PL), participou da Caminhada “Quebrando o Silêncio”, realizada pelas principais ruas e avenidas da cidade. O evento é promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e acontece simultaneamente em diversos países da América do Sul. Há 23 anos, a iniciativa atua na prevenção e no combate ao abuso e à violência em suas diversas formas.
Neste ano, o tema central foi “Violência Digital”, assunto que ganha cada vez mais relevância diante dos riscos presentes no ambiente virtual. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos participaram da mobilização, reforçando a importância do enfrentamento à violência em todas as suas dimensões.
Ao lado dos participantes, o prefeito destacou a necessidade de conscientização. “Infelizmente, a violência digital faz parte da nossa realidade e não podemos negar. É um tema delicado que precisa da atenção de todos, pois, de forma direta ou indireta, influencia nossa sociedade. Precisamos levar informações e orientação, só assim poderemos mudar esse cenário”, afirmou Affonso Candido.
O pastor Joel Ricardo da Silva ressaltou que a campanha tem caráter internacional e, desde 2022, é realizada de forma simultânea em toda a América Latina.
Já a diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova Brasília, Izabel Filipak, enfatizou a importância da proteção das crianças no ambiente digital. “A temática deste ano nos lembra da necessidade de estarmos vigilantes para proteger nossas famílias dos perigos da internet”, destacou.
