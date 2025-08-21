Parceria garante melhorias na Quadra de Esportes do Park Amazonas

Publicada em 21/08/2025 às 08h38
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), intensificou nesta quarta-feira (20) os serviços de manutenção e revitalização das praças esportivas do município. O objetivo é assegurar espaços adequados para a prática esportiva, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida à população.
Nesta semana, o secretário da Semes, Alessandro Barroso, visitou a Quadra de Esportes do Park Amazonas, acompanhado do vereador Ademilson Procópio e do ex-vereador Du Galdino, para tratar de melhorias no local. Entre os pontos discutidos, destacou-se a necessidade de aprimorar o sistema de abastecimento de água, fundamental para o pleno funcionamento dos banheiros e vestiários da quadra.
O gerente de operações da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) em Ji-Paraná, Fernando Rodrigues, também participou da reunião e se comprometeu a atender às demandas da comunidade, avaliando as intervenções necessárias para garantir o fornecimento regular de água ao espaço.
Durante a visita, teve início a readequação de parte da grade de proteção da quadra, medida que permitirá a atuação da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), responsável pela manutenção do sistema de iluminação.
As ações integram o compromisso da gestão do prefeito Affonso Cândido em investir na infraestrutura esportiva do município, fortalecendo o acesso ao esporte e proporcionando mais qualidade de vida aos moradores de Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!