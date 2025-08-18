Obra de drenagem na rua Ponto do Coqueiro avança no bairro Três Marias

Publicada em 18/08/2025 às 11h43
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando um serviço de drenagem na rua Ponto do Coqueiro, localizado no bairro Três Marias. A intervenção faz parte do pacote de obras estruturais que visam melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenir alagamentos e oferecer mais segurança e conforto para os moradores.
A drenagem conta com a instalação de 114 manilhas centrais de 60 centímetros de diâmetro, fundamentais para garantir a passagem adequada da água. Além disso, estão sendo utilizadas manilhas de 40 centímetros para reforço e complementação do sistema, proporcionando maior eficiência ao escoamento.
A obra também inclui a implantação de seis PVs (poços de visita), elementos estratégicos no meio da rede de drenagem, que facilitam o acesso para futuras manutenções e inspeções. Outro ponto importante é a instalação de 12 bocas de lobo, responsáveis por captar a água da chuva diretamente das vias e direcioná-la para o sistema de drenagem, reduzindo riscos de acúmulo nas ruas.
Segundo a equipe técnica, a escolha das manilhas e a quantidade de pontos de captação foram definidos após estudo de capacidade, levando em conta o volume de chuvas característico da região. Essa atenção aos detalhes garante que a obra seja eficiente mesmo em períodos de forte precipitação.
Equipes trabalhando de forma coordenada para minimizar os impactos no trânsito
Para os moradores, a obra representa não apenas a solução para os transtornos causados pela água acumulada, mas também um investimento no futuro do bairro. Lourdes, moradora do bairro, diz que “sempre que chovia, a rua ficava cheia de poças de lama, dificultando a passagem dos carros e das pessoas. Agora, com essa drenagem, vai melhorar muito”, comentou.
A intervenção no Ponto do Coqueiro faz parte de um conjunto de ações de infraestrutura que a Prefeitura de Porto Velho vem executando em diferentes bairros.
A obra está em ritmo acelerado, com equipes trabalhando de forma coordenada para minimizar os impactos no trânsito e no dia a dia dos moradores, permitindo que o bairro já sinta os benefícios antes do próximo período chuvoso.
Quando finalizada, a nova rede de drenagem da rua vai beneficiar diretamente centenas de famílias do bairro Três Marias e também contribuir para o desenvolvimento de toda a região, tornando as ruas mais seguras, limpas e transitáveis.
Com ações como essa, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com uma cidade mais estruturada e preparada para o crescimento, investindo em obras que fazem a diferença na vida das pessoas.
