RONDÔNIA
1917 – Mato Grosso e Amazonas publicam o “Termo de caráter provisório de limitação Fiscal” (Santo Antônio (MT) e Porto Velho (AM)).
1950 – Em Porto Velho, começam doações às vítimas do incêndio num capinzal nos Tanques, destruindo 30 casas e deixou 100 desabrigados.
1955 – Doente, o marechal Candido Rondon agradeceu ao convite do governo (EUA) para uma visita oficial àquele país, mas não viajará.
1967 – Devido ao forte calor e ao poeiral, o jornal “Alto Madeira” critica a convocação do governador para estudantes formar alas para receber ministros que chegam a Porto Velho amanhã.
1972 – Autorizado o funcionamento da escola “15 de Novembro”, a 1ª em Presidente Médici, em área doada pelo morador Noé Inácio dos Santos.
1981 – Confirmado: O ministro Cesar Cals (Minas e Energia), vem a Porto Velho em setembro assinar os contratos da obra da hidrelétrica de Samuel, a ser inaugurada em 1986, gerando 400 mil KWA.
1988 – A Universidade de Rondônia elege, pela 1ª vez os coordenadores de cursos, rumo à eleição direta para reitor.
HOJE É
Dia Internacional da Igualdade Feminina. Dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dia Mundial do Cachorro.
Católicos celebram Santa Maria de Jesus Crucificado, São Zeferino, São Maximiliano, Santo Alexandre de Bergamo, Beato João Paulo I,
BRASIL
1542 — Depois de navegar todo o Rio Amazonas, Francisco de Orellana (1511/1545) alcança o Oceano Atlântico. 1789 – Criação da cidade de Campo Grande (MS). 1914 — Nasce o Palestra Itália, a partir de 1942 Sociedade Esportiva Palmeiras.
MUNDO
1910 — Nasce a religiosa Madre Teresa de Calcutá (m. 1997), que na década de 1970 ganhou o prêmio Nobel da Paz. 1906 — Nasce Albert Sabin (m. 1993), cientista polonês, criador da vacina oral contra a poliomielite.
FOTO DO DIA
O INÍCIO DA FORÇA POLÍTICA DA BR
A eleição de 1976 foi a última em que eleitores dos distritos de Cacoal, Ariquemes, Vila Rondônia, Vilhena e Pimenta Bueno participaram da escolha dos vereadores da Câmara de Porto Velho (*)
Já em 1972 o candidato Osmar Costa, de Vilhena, ficou como 1º suplente da Arena, mas em 1976 Osmar foi um do grupo de oito dos 14 vereadores eleitos pelos distritos. Os outros seis foram de Porto Velho.
Foi a terceira eleição a vereador desde que a Câmara, fechada em 1926 e reaberta só em 1969. Naquele ano e na de 1972 as maiorias foram da Arena.
Desde sua instalação em 1915 foi a primeira vez que que a Câmara (chamada “Intendência”), teve uma mulher em sua composição, a vereadora Marise Castiel, da Arena.
Por ser a mais idosa dentre os novos vereadores, Marise presidiu a sessão de instalação do ano legislativo.
(*) Em 1977 leis federais os elevaram a municípios e Vila Rondônia passou a ser Ji-Paraná.
FOTO: Waldemar Marinho (representante da Justiça Eleitoral, na legislatura seguinte presidiu a Câmara), vereadores João Bento e Marise Castiel).
