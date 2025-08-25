Publicada em 25/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1918 – Quatro empresas participam da licitação para concluir a obra do Mercado Municipal.
1946 – Sem um emissora local de rádio, moradores de Porto Velho que tenham um receptor poderão ouvir, às 12 hs, mensagens dos atletas da seleção do Guaporé através da Rádio Baré, de Manaus.
1953 – Índios “arara” atacam moradores de Jacy-Paraná e muitos deles já não querem retornar ao trabalho nas roças ou seringais.
1967 – O presidente Costa e Silva recebe o projeto de reformulação da geopolítica interna, extinguindo ou criando novos territórios e estados.
1981 – O general Golbery do Couto e Silva pode ser candidato a senador por Rondônia, ano que vem.
1981 – Mais de mil veículos diversos atolados na localidade de “Embratel” (MT), causando problemas de desabastecimento em Rondônia.
1985 – Além de negar a existência de uma organização paramilitar em seu governo, o governador Angelo Angelin não definiu o novo secretário de Segurança, mais de um mês depois da exoneração do anterior.
1985 – Moradores da invasão “batizada” Esperança da Comunidade, zona leste da capital, festejam a desapropriação da região, anunciada pelo governador Jerônimo Santana.
BRASIL
1660 – O aumento dos impostos sobre aguardentes gera a Revolta da Cachaça (RJ). 1961 – O presidente Jânio Quadros renuncia, iniciando a crise política que culmina no movimento militar de 1964. 1969 – Morre Anibal Beça (n. 1946), um dos grandes nomes da poesia amazônica.
MUNDO
2012 - Morre Neil Armstrong (n. 1930), o 1º homem a pisar na lua, em 1969. Em 1958 — A empresa japonesa Nissin lança o macarrão instantâneo (miojo).
FOTO DO DIA
A LONGA JORNADA DO MERCADO
O historiador (*) Antônio Cantanhede narra a saga da construção do Mercado Público de Porto Velho, iniciada em 1915, inaugurado em 1951 e destruído por um incêndio em 1966.
Cantanhede cita que o primeiro comércio em Porto Velho foi de um barbadiano “uma barraca coberta de palha, no porto de desembarque”, autorizada pela Madeira-Mamoré, em 1907.
Na barraca eram vendidos “víveres, bebidas, e alguma caça”. Em seguida a EFMM construiu no local outra barraca, de zinco, passando-a ao morador Félix de Campos.
Ali eram abatidas rezes adquiridas em navios ou em Santo Antônio. Mais tarde a EFMM adquiriu um terreno na Praça Rondon, para servir de Mercado e contratou o morador José Pontes para fornecer “carne verde”.
Logo no início da obra, em 1917, o prefeito Joaquim Tanajura mandou destruir o prédio iniciado pelo antecessor Guapindaia Brejense, alegando a construção de um novo, barrado pela resistência da população.
A inauguração do Mercado Público, iniciado em 1915, foi feita pelo prefeito Ruy Brasil Cantanhede, em 1951.
(*) Achegas para a História de Porto Velho
