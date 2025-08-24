Publicada em 24/08/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1925 – Construído com apoio da comunidade e da Madeira-Mamoré, foi inaugurado o Grupo Escolar “Barão do Solimões”, a primeira escola estadual em Porto Velho.
1941 – Afundou no Rio Guaporé a alvarenga “Mato Grosso”, mas a ação dos tripulantes evitou haver vítimas e recuperar a carga.
1956 – Com a viagem do bispo dom João Batista Costa, o padre Ângelo Spádari responde pela Prelazia.
1967 – A renda da “Barraca de Mato Grosso”, na Feira dos Estados, será destinada à construção da escola Laura “Vicuña” em Porto Velho.
1981 – Nota do governo do Território garante: Apesar dos problemas sociais devido à forte migração, Rondônia continua a receber novos migrantes
1983 – Governador Jorge Teixeira, em Ouro Preto: “Não sou “pai” do Estado, coisa que já estava praticamente construída” (quando cheguei).
1990 – Apesar da ordem judicial, invasores da fazenda Lambari (Pimenta Bueno) não querem sair e serem instalados num projeto de colonização.
BRASIL
1954 – Um homem saiu da vida para entrar na história. Presidente Vargas suicida-se. 1882 – Morre Luiz Gama (n. 1830), ex-escravo, jornalista, um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil.
MUNDO
1349 – Em Mainz, Alemanha, 6 mil judeus são mortos, acusados de causar a peste bubônica. 79 — Erupção do Monte Vesúvio, destruindo Pompeia. 1662 — O Livro de Oração Comum Passa a ser a liturgia da Igreja da Inglaterra. 1891 — Thomas Edison (1847/19310 patenteia a câmera de cinema.
OUTROS TEMPOS
No início da noite do dia 14 de novembro de 1982 o governador Jorge Teixeira entrou, em cadeia de rádio e TV, para falar da eleição do dia seguinte, a primeira do Estado – menos para governador que seria em 1986.
Teixeira lembrou a importância do voto na eleição, e cobrou: o voto seria o julgamento do seu governo e a eleição da maioria dos candidatos do PDS seria a aprovação.
O PDS venceu, apesar da crise desde que Teixeira nomeara o ex-cabo eleitoral do MDB Claudionor Roriz seu presidente, e ficou pior quando Teixeira escolheu os 3 candidatos ao Senado.
Dois dos 8 pretendentes teriam recebido dele convites para disputar o Senado, mas a direção do PDS, por escrito, o autorizou a indicar Claudionor Roriz, Odacir Soares e Galvão Modesto, ou “10, 11 e 12”, como ele os chamava na campanha.
Em 11 dos 13 municípios o eleitor votava 7 vezes: prefeito, vereador, deputado estadual e federal, e 3 senadores. Considerados “áreas de fronteira” Porto Velho e Guajará-Mirim não elegeram os seus prefeitos.
