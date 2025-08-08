Publicada em 08/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – Motim no município de Santo Antônio do Madeira (MT) acaba com a prisão e expulsão de dois soldados da Força Pública.
1951 – Governadores da região Norte indicam nomes para compor o grupo responsável pelo Plano de Valorização da região.
1955 – A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova o projeto de lei que muda o nome do Território do Guaporé para Rondônia.
1957 – Porto Velho terá, para a eleição de 1958, mais 300 eleitores, informa o juiz eleitoral Joel Quaresma de Moura.
1983 – Primeira sessão ordinária A Assembleia Legislativa estadual. O deputado Sadraque Muniz, de Ji-Paraná, foi o primeiro orador.
1995 – Na Fazenda Santa Elina, em Corumbiara, um confronto entre policiais-militares e posseiros causa 12 mortes, sendo dois PMs, uma criança e nove adultos.
2017 – Em fase de conclusão a obra do Hospital do Amor, em Porto Velho, que vai substituir a unidade “Barretinho”, sobrecarregada e dentre seus pacientes há 100 vindos do Acre.
HOJE É DIA
Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia Nacional da Equoterapia. Dia Interamericano da Qualidade do Ar (sempre 2ª 6 ª feira de agosto).
Católicos celebram Santa Teresa Benedita da Cruz (ou Santa Edith Stein), São Romão, São Fábio – mártir,
BRASIL
1974 - Morte de Helena Antipoff (n. 1892) pioneira na introdução da educação especial no país, fundou a 1ª Sociedade Pestalozzi. 1943 – Criada a Força Expedicionária Brasileira, que lutaria na Itália na II Guerra Mundial.
MUNDO
1942 – Judia convertida ao catolicismo, alemães matam em Auschwitz Edith Stein (n. 1891) depois Santa Católica. 1945 – O lançamento da 2ª bomba atômica, agora em Nagasaki, leva o Japão à rendição – é o fim da Segunda Guerra Mundial.
ESTADO, DATA HISTÓRICA (V)
Em 1979, dia do cinquentenário do município de Guajará-Mirim o coronel EB Jorge Teixeira assumiu o governo do Território prometendo “transformar” Rondônia em Estado.
Teixeira teve saldo positivo em Manaus, como militar e prefeito da capital da ZF, e ao chegar a Porto Velho não deixou dúvida do que pretendia fazer: “Minha grande meta é transformar Rondônia em Estado”.
Trouxe alguns técnicos, mas manteve alguns que tinham trabalhado com o antecessor, cujo conhecimento dos projetos em andamento, inclusive da base de estruturação do Estado, foi importante.
Midiático, de boas ligações com o governo federal, Teixeira implantou o “estilo trator” que marcou sua administração. Em seu primeiro ano pegou um dos piores momentos do período da migração: atoleiros na BR.
Governador do Território de 10.4.1979 a 22.12.1981 e do Estado de 22.12.81 a 15.5.1985 um grande mérito dele foi fazer o morador do Território que o Estado era possível, mas dependia muito de cada um de nós.
Grandes obras de seu período de governo: o asfaltamento da 364, o início da construção da hidrelétrica de Samuel, a implantação do banco do Estado, a instalação da Universidade Federal.
Teixeira, do alto da torre da Caerd (F. Machado)
