Arquivos de Epstein têm acusações falsas contra Trump, diz Departamento de Justiça do governo Trump

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou nesta terça-feira (23) que há "acusações falsas e sensacionalistas" contra o presidente Donald Trump na nova remessa de documentos de arquivos do caso Epstein divulgada no início do dia.
O órgão do governo Trump, no entanto, não especificou quais acusações falsas seriam essas e quais menções ao presidente dos EUA nos documentos seriam verdadeiras.
O bilionário Jeffrey Epstein, que mantinha proximidade com políticos e famosos, foi condenado por abusar de menores e operar uma rede de exploração sexual. Segundo o Departamento de Justiça americano, que atua sob o governo Trump, mais de 30 mil novos documentos sobre as investigações contra o Epstein foram divulgadas nesta terça.
"Alguns desses documentos contêm afirmações falsas e sensacionalistas feitas contra o presidente Trump que foram enviadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. Para deixar claro: essas alegações são infundadas e falsas e, se tivessem qualquer credibilidade, certamente já teriam sido usadas contra o presidente Trump", afirmou o órgão em comunicado.
Os novos arquivos contêm mais fotos, áudios, registros judiciais, documentos do FBI e centenas de vídeos, incluindo imagens de vigilância de agosto de 2019, quando o criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela.
Os novos arquivos foram divulgados dias após a primeira remessa, na sexta-feira (19), ter mostrado fotos de celebridades, menções ao Brasil e muitas páginas censuradas. (Veja mais abaixo)
O g1 estava analisando os novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça até a última atualização desta reportagem e vai atualizar esta matéria conforme novas informações forem descobertas.
O prazo para a publicação de todos os documentos relativos ao caso Epstein expirou na última sexta-feira. Nos últimos dias, o Departamento de Justiça americano foi acusado de reter informações e criticado pela oposição democrata pela lentidão na divulgação, além da censura de documentos.
