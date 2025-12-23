Rocha pode indicar Elias como vice de Fúria; Camargo quer o Senado pelo Podemos; e a popularidade de Léo deve emplacar Flori

Publicada em 23/12/2025 às 09h31
Vinte anos em Rondônia e muita história para contar
CARO LEITOR, o Natal sempre foi, para mim, muito mais do que luzes, árvore enfeitada, troca de presentes e mesa farta, é celebração do nascimento de Jesus Cristo, ficar em família, criar memória e, acima de tudo, reforçar o sentimento de amor, fé e esperança. Neste período, confesso aos nossos leitores, meu coração sempre retorna às lembranças das minhas raízes, das noites simples em família, às conversas cheias de afeto e aos valores que moldaram quem eu sou. Tais sentimentos carrego comigo desde que cheguei há 20 anos em Rondônia, precisamente na madrugada do dia 20 de dezembro de 2005 e, hoje, 23 de dezembro, a Nova Mamoré, cidade que considero meu sublime torrão nas paragens do poente. Lecionei Geografia nas escolas da cidade e das linhas da Amazônia. Ocupei e ainda ocupo cargos nos espaços de poder e de tomada de decisões, superei adversidades, mas o maior privilégio de tudo que vivi foi acompanhar de perto o crescimento de Nova Mamoré e Rondônia. É justamente no Natal que tudo isso ganha mais sentido, porque quando olho para trás, percebo o espírito natalino de solidariedade de quem estendeu e estende a mão para quem chega, como um dia cheguei e decidi ficar. O meu sentimento de gratidão é enorme a Rondônia e não poderia deixar de registrar no dia que completo vinte anos de reterritorialização nessa terra majestosa.
Amizades
A Coluna Falando Sério nasceu no ano de 2011 no Jornal Estadão do Norte. Na redação, fiz amigos, a exemplo de Antonio Queiroz e Leivinha Oliveira. Depois fui criando amizades na imprensa e o leque dessas amizades se ampliou.
Feridas
Em 2013, a Coluna Falando Sério foi interrompida por conta do cárcere político que sofri devido à Operação Apocalipse. Ensaiei por algumas vezes voltar a escrever, mas existia um bloqueio devido às feridas não cicatrizadas na alma.
Ousado
Em fevereiro de 2024, no corredor da Assembleia Legislativa, recebo o convite de Rostand Agra, do Jornal Eletrônico Rondônia Dinâmica, para voltar a escrever a coluna uma vez por semana. Ousado como sou, eu disse: só aceito se for diariamente, exceto feriados, dias imprensados e finais de semana.
Parceria
Na ponta da língua, Agra perguntou: tem conteúdo para uma coluna política diária? Eu respondi: não só tem, como ficará conteúdo para o dia seguinte. Em seguida, Agra fez uma exigência: a coluna só precisa ser exclusiva do jornal. Concordei, apertamos as mãos e estamos seguindo com a nossa parceria.
Gratidão
Contudo, se eu fosse mencionar todos os colegas de imprensa pelos quais nutro gratidão pelas críticas, conselhos, sugestões e puxão de orelha, a coluna de hoje ficaria muito chata. Tais amigos sempre estarão sendo mencionados na coluna.
Pronto
No encontro com os vereadores do PL, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) disse estar pronto para ser governador eleito nas próximas eleições. Além disso, Rogério disparou críticas ao governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), acusando o seu governo de entregar a pior saúde do Brasil aos rondonienses.
Duro
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) foi mais duro ainda com as palavras quando criticou a segurança pública ao dizer que o estado todo vive com medo porque a violência cresceu e assusta no governo do Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho). Como saída para combater a violência, Rogério defendeu investimentos na educação, agroindústrias e obras de infraestrutura para gerar emprego e renda.
Pediu
No encontro com os vereadores do PL, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) pediu unidade para buscar apoios de “quem não pensa igual a gente”. Rogério pediu aos vereadores para não mudarem os seus valores e os princípios em que acreditam. Além disso, ter capacidade de dialogar para trazer para perto quem pensa diferente.
Lado
O senador Jair Bagattoli (PL-Vilhena) se fez presente no último sábado (20) na reunião do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) com os vereadores do PL em Rondônia. Jaime disse que estará ao lado de Rogério na pré-campanha e na campanha rumo ao Palácio Rio Madeira.
Problemas
Falando em rumo, a ex-vereadora de Vilhena, Sandra Melo, presidente estadual do PL Mulher e esposa do senador Jaime Bagatolli (PL-Vilhena), não disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados por conta de problemas judiciais adquiridos quando vereadora em Vilhena.
Crescimento
A competição eleitoral rumo ao Senado nas eleições de 2026 promete ser uma das mais acirradas na história política de Rondônia. Pesquisas internas revelam um crescimento exponencial do agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) na corrida ao Senado. Ele é o “zero um” em Rondônia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Revelaram
Fontes palacianas revelaram à coluna que o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, deverá ser indicado pelo governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) como candidato a vice-governador na chapa do PSD encabeçada pelo prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal).
Reforço
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), ficando no cargo e apoiando o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), na disputa pelo Palácio Rio Madeira, garantiria o reforço que falta para Fúria chegar ao segundo turno das eleições do próximo ano.
Emplacar
Falando em reforço, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) está com a faca, o garfo, o prato e o queijo na mão para empinar candidaturas majoritárias e proporcionais no próximo pleito eleitoral. Com a popularidade em alta, deverá emplacar a pré-candidatura do prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena), ao governo de Rondônia.
Fortalecido
O Podemos em Rondônia está fortalecido porque já conta com dois nomes para a disputa majoritária, além de nominatas de deputado federal e estadual em construção. No caso da chapa majoritária, o Podemos conta com o prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena), para governador e o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) para senador.
Caminhada I
A Caminhada Esperança, formada pelos partidos MDB, PDT, PSB e as federações partidárias PT/PCdoB/PV e Rede/PSOL, caminha sem apresentar um nome para disputar o Palácio Rio Madeira. O ex-prefeito Roberto Sobrinho (sem partido) poderia ser o nome, mas já descartou a hipótese.
Caminhada II
Forças internas do PDT, partido liderado no estado pelo ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), defenderão o nome do ex-presidente da OAB em Rondônia, advogado Elton Assis, para ser o candidato a governador pelos partidos que formam a Caminhada Esperança.
Apoio
Falando em caminhada, o vice-presidente estadual do PT, advogado Edson Silveira (PT-Porto Velho), tem intensificado visitas às bases partidárias do PT rondoniense para pedir apoio à sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026.
Intensifica
Quem também intensifica visitas visando conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026 é o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (sem partido). Ele deverá se filiar ao PP no primeiro semestre para marcar o seu retorno à atividade política.
Visibilidade
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) foi um dos parlamentares que ganhou visibilidade nos municípios rondonenses no ano de 2025 por conta da demonstração da capacidade de entrega. Alan faz uma atuação parlamentar diferenciada na liberação de emendas parlamentares destinadas à agricultura familiar, educação, saúde, iluminação pública e obras de infraestrutura.
Requalificação
O deputado estadual Jean Oliveira (MDB-Porto Velho), líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), destinou emenda parlamentar no valor de R$ 1.366.084,96 para requalificação da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada no município de Santa Luzia d’Oeste (RO). Jean tem uma forte entrada nos municípios da Zona da Mata.
Brinquedos
O deputado estadual Cássio Góis (PSD-Cacoal), como faz todos os anos, distribui brinquedos para crianças dos bairros carentes na cidade de Cacoal. Esse ano, ele bateu o recorde com a distribuição de quinze mil brinquedos. A entrega dos brinquedos é feita com o trenó do Papai Noel e ocorre de forma especial e emocionante.
Gedeão
O vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho) solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto Velho (SEINFRA) a continuidade imediata das obras no bairro Tancredo Neves. Gedeão pede a desobstrução do sistema de drenagem e a recuperação da malha asfáltica em algumas ruas, serviços considerados essenciais para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores locais.
Avanços
O ex-prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar (União-Colorado do Oeste), divulgou vídeo nas redes sociais destacando os avanços nos índices de educação daquele importante município do Cone Sul. Ribamar parabenizou a comunidade escolar porque a Escola Municipal Angelo Angelim conquistou o sexto lugar no Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (SAERO).
Comemorou
O Professor Ribamar (União-Colorado do Oeste) também comemorou a aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas (TCE/RO), referente ao exercício de 2024, quando esteve à frente da Prefeitura de Colorado do Oeste. O órgão confirmou equilíbrio fiscal, suficiência de caixa, existência de superávit financeiro e avanços na área de educação e saúde.
Natal
A presente coluna retorna no dia 29 e seguirá com publicação até 31 de dezembro com as últimas análises políticas do ano. Daí entraremos em recesso e retornaremos no dia 5 de janeiro de 2026. Desejamos a todos os leitores um Feliz Natal em Família e nada de brigas por conta das sandálias Havaianas.
Sério
Falando sério, reterritorialização é um conceito desenvolvido pelo geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert para compreender as dinâmicas territoriais em relação à criação ou reorganização de novos territórios, identidades e laços sociais após um processo de desterritorialização (perda de vínculos com um território original), envolvendo readaptação e ressignificação cultural, social e política.
Parabéns meu amigo Herbert pelo sucesso da coluna, e que no próximo ano ela continue sendo uma referência para os que gostam de está bem informado da política Rondoniense e brasileira.