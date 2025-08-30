Moradia Legal: Prefeitura de Jaru entrega mais 134 títulos urbanos para moradores de Jaru

Publicada em 30/08/2025 às 10h26
A Prefeitura de Jaru, em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia e com o Cartório de Registro de Imóveis, entregou na noite da última quinta-feira, 28, mais 134 títulos urbanos para moradores dos setores 02, 03, 04, 07, 08 e 10.
Os imóveis tiveram seus documentos regularizados através do programa Moradia Legal, promovido pela Prefeitura por meio da Regularização Fundiária Urbana – REURB. Ao todo, mais de 450 títulos já foram entregues em Jaru e no distrito de Tarilândia.
O prefeito Jeverson Lima entregou pessoalmente os títulos e falou sobre a importância do Moradia
Legal. “Quem não registra, não é dono, por isso focamos em proporcionar segurança jurídica aos proprietários. Nossa política de regularização fundiária tem sido muito eficiente e foi reconhecida nacionalmente, recebendo o prêmio Solo Seguro, criado pelo Conselho Nacional de Justiça”, destacou.
Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Grécio Benedito, os vereadores Celiandro Marrom, Suhelen Fernanda, João Paulo Ribeiro, Everson Queiroz, o secretário de Administração, Finanças e Orçamento, Igor Zanol, o juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru, Dr. Luís Marcelo Batista, a registradora do Cartório de Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica de Jaru, Ana Angélica dos Santos Melquisedec, e o representante da Comissão Nacional de Qualidade dos Cartórios, Dr. Marcelo Bessa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!