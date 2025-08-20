Por TJ /RO
Publicada em 20/08/2025 às 13h50
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas Cueva, foi recebido na manhã desta terça-feira, 19 de agosto, pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho e pelo diretor da Emeron, desembargador Alexandre Miguel.
A visita institucional integrou a agenda de comemoração aos 39 anos da Escola da Magistratura de Rondônia. O ministro foi o convidado especial para uma palestra intitulada “Transformação Digital e o Sistema de Justiça: Desafios Éticos e Oportunidades”, proferida às 19h no auditório do TJRO.
