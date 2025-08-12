MDB e PT devem caminhar juntos nas Eleições Gerais de 2026, negociações para vice de Lula ser de Rondônia, TSE analisa terceiro mandato a prefeito

Publicada em 12/08/2025 às 14h10
Eleições – O assunto é muito delicado, está sendo motivo de comentários reservados nos bastidores da política, mas é real. Até, pode surpreender muita gente devido à importância para a política regional. O espaço que o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB ganhou na visita do presidente da República Lula da Silva (PT) a Rondônia, na sexta-feira (8), é assunto prioritário nas rodas políticas na capital e no interior. Lula abriu espaço na sua fala ao público no Teatro das Artes em Porto Velho, para o senador Confúcio e não foi por acaso, pois tem como pano de fundo a sucessão presidencial para as eleições gerais de outubro de 2026, quando serão eleitos presidente da República, governadores e vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas.
Futuro – É importante que os leitores mais céticos, aqueles que questionam sempre, o que é muito bom, fiquem atentos. O senador Confúcio Moura estaria formatando uma parceria com Lula e o PT, além de partidos de esquerda visando as Eleições Gerais 2026. O agrupamento dos partidos de esquerda em busca da reeleição de Lula não é novidade, mas a indicação de Confúcio Moura como candidato a vice-presidente da República sim. Quem acompanha o dia-a-dia de Lula e das pessoas que estão sempre ao seu lado garantem que a informação é procedente e que, no momento oportuno o assunto será revelado publicamente. Confúcio tem espaço no MDB nacional, onde tem cargo no diretório e seria a pessoa certa para consolidar os ajustes necessários para uma campanha de reeleição presidencial, pois tem enorme poder de articulação e um ótimo conciliador. Rondônia poderá ter um candidato a vice-presidente da República. Quem viver verá...
Governador – Não é novidade a ninguém que o governador Marcos Rocha (União) é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado, ocupadas pelos senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente. Confúcio, como já citamos acima, deverá caminhar com Lula em 2026 e Rogério, que estava sendo cotado candidato a governador, como em 2022, quando chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Rocha, que se reelegeu vai para a reeleição atendendo o líder maior do partido, ex-presidente Jair Bolsonaro. O questionamento é se Rocha irá permanecer no União Brasil, que é presidido no Estado pelo seu ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que foi demitido pelo governador, recentemente, inclusive criando uma área de atrito com o vice-governador, Sérgio Gonçalves (União), que é irmão de Júnior.
Governador II – Como já foi citado, Rocha formata uma candidatura ao Senado. Também não estaria descartado o nome de sua esposa, Luana, secretária da Seas (Ação Social) a deputada federal e, até do irmão, diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a estadual. Para concorrer em 2026, Rocha terá que renunciar seis meses antes, assumindo Sérgio. O que se questiona é se Rocha terá o apoio de Sérgio na sua pretensão de concorrer ao Senado. Recentemente ambos estiveram em atrito, que exigiu até a intervenção da Assembleia Legislativa (Ale), que mudou item da Constituição garantindo a legalidade a Rocha de governar mesmo estando fora do País, sem a necessidade de o vice assumir. Rocha pode até permanecer no cargo até o fim do mandato (dezembro de 2026), mas não poderá ser candidato, assim como a esposa, Luana e o irmão, Sandro, devido ao grau de parentesco. As apostas estão abertas...
Reeleição – Tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TRE) a definição de quantas vezes seguidas, um vereador que assumiu o cargo de prefeito devido à cassação do titular e do vice pode ser eleito para a chefia do executivo municipal. O vereador Dr. Rubão (Podemos), de Itaguaí (RJ) em 2016, presidente da Câmara Municipal, assumiu como prefeito em 2019, após a cassação do titular e do vice. Em 2020 foi eleito prefeito e reeleito em 2024. Teve a candidatura impugnada e assumiu em junho último devido a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao TSE cabe analisar se a situação caracteriza ou não o terceiro mandato, que é vedado pela Constituição. O julgamento foi interrompido na quinta-feira (7), com dois votos desfavoráveis ao candidato. A suspensão do julgamento ocorreu, porque no dia 27, o STF irá julgar um recurso sobre a situação, onde será analisada a substituição do chefe do Poder Executivo por um breve período em razão de decisão judicial.
Respigo
O Arraial Flor do Maracujá movimentou Porto Velho e região na última semana. É um dos eventos de maior representatividade do gênero na Região Norte +++ A quadrilha junina JUABP e o Boi-Bumbá Az de Ouro foram os vencedores da 41ª edição do Flor do Maracujá. A quadrilha junina Rádio Farol e Boi-Bumbá Estrelinha, venceram na categoria Mirim. O Parque dos Tanques esteve lotados todos os dias no período de 1º a 10 de agosto +++ Nas eleições gerais de outubro do próximo ano teremos pai e filho concorrendo a deputado. Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras), deputado estadual é candidato à câmara Federal, tendo como parceiro o filho Wiveslendo disputando uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa +++ Frase de Bill Gates: “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história”.
+ Na hora de comemorar com os amigos, festas de aniversários, casamentos, datas importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Faça sua reserva pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!