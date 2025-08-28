Mais oito trechos de ruas do Setor 4 receberão pavimentação asfáltica

Publicada em 28/08/2025 às 09h14
A Prefeitura de Jaru continua com as ações de pavimentação de ruas por toda a cidade. Desta vez, oito trechos de vias do Setor 04 estão sendo preparadas para receberem asfalto.
Entre a Afonso José e Padre Chiquinho, a frente de serviço atua nas ruas Minervino Viana, Nilton de Araújo, Almirante Barroso, Osvaldo Cruz, Sebastião Cabral de Souza e Manoel Ribeiro Mendes, além das ruas Manoel Ribeiro Mendes e Minervino Viana, trechos estes entre a Marechal Rondon e Padre Chiquinho.
A obra é feita com recursos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini. O prefeito Jeverson Lima ressaltou a importância da parceria com o parlamentar. “A atuação do deputado Lúcio influencia diretamente no crescimento de Jaru, viabilizando obras e ações que melhoram muito a qualidade de vida da nossa população”, disse.
