Solo Seguro

Mais de mil títulos de regularização fundiária são entregues em Rondônia

Nesta sexta-feira, 29, em Rondônia, encerra a 3ª edição da Semana Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal - Solo Seguro, com a entrega de 1.173 títulos registrados de regularização fundiária.