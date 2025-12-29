Trump confirma que EUA fizeram 1º ataque terrestre na Venezuela

Publicada em 29/12/2025 às 14h58
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (29) que forças americanas atacaram uma instalação usada pelo narcotráfico na Venezuela. A operação aconteceu na semana passada.
Ao ser questionado por jornalistas, Trump disse que houve “uma grande explosão na área do cais onde eles carregam os barcos com drogas”. Segundo ele, a área “não existe mais”. Ele não respondeu se os Estados Unidos pretendem realizar novos ataques contra o país.
Trump também se recusou a dizer se a operação foi conduzida pelas Forças Armadas ou pela Agência Central de Inteligência (CIA). Ele afirmou apenas que o ataque ocorreu ao longo da costa venezuelana.
O presidente norte-americano já havia mencionado a operação na sexta-feira (26), durante entrevista à rádio WABC, de Nova York, mas sem confirmar o local do ataque. Na ocasião, a declaração passou quase despercebida.
No domingo (28), o jornal The New York Times informou que integrantes do governo americano disseram que Trump se referia a uma instalação usada por narcotraficantes na Venezuela. A confirmação oficial só veio nesta segunda-feira, após perguntas da imprensa.
Na entrevista à WABC, Trump afirmou que os Estados Unidos haviam atingido “uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde saem os barcos” e disse que o local havia sido “eliminado” dois dias antes.
Ele não deu detalhes sobre a operação nem mencionou diretamente a Venezuela naquele momento.
Até então, o governo Trump vinha divulgando apenas ações em mar aberto contra lanchas supostamente usadas por narcotraficantes, além da apreensão de petroleiros ligados ao regime venezuelano.
Este é o primeiro ataque confirmado em território venezuelano desde o início da campanha de pressão dos EUA contra o governo de Nicolás Maduro, que incluiu a movimentação de caças, navios de guerra e um porta-aviões no Caribe.
Até a última atualização desta reportagem, o Pentágono não havia se pronunciado sobre o ataque. O governo da Venezuela também não comentou a ação.
