Por telefone, Putin diz a Trump que posição da Rússia sobre paz mudará após suposto ataque à residência presidencial em Moscou

Publicada em 29/12/2025 às 15h15
Em uma nova guinada que pode minguar as negociações de paz na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (29) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a posição da Rússia sobre o fim da guerra mudará após um suposto ataque com drones feito pela Ucrânia à residência de Putin.
Mais cedo, o chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que a Ucrânia tentou atacar a casa do presidência russo com 91 drones de longo alcance. O governo ucraniano negou.
O aviso de Putin ocorreu durante uma conversa telefônica que ele manteve com Trump nesta tarde, inicialmente para tratar dos pontos ainda em desacordo para o fim da guerra. A Casa Branca disse que a ligação foi "positiva", mas não deu detalhes da conversa, que ocorre um dia depois de Trump se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Já o Kremlin também confirmou a ligação e disse que Trump ficou "chocado" com o relato do suposto ataque com drones. A Casa Branca não se manifestou sobre a afirmação do governo russo.
Ainda de acordo com o governo russo, Putin avisou a Trump que vai rever a posição que seus negociadores têm mantido nas conversas por um acordo de paz — a Rússia tem defendido um acordo para um fim definitivo da guerra e vinha dizendo achar que o desfecho do conflito estava próximo.
Nesta manhã, o porta-voz do Kremlin afirmou concordar com uma declaração de Trump feita no domingo afirmando achar que o fim da guerra da Ucrânia, que já dura mais de três anos e meio, está "mais próximo do que nunca".
Suposto ataque
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta segunda-feira (29) que a Ucrânia tentou atacar a casa do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod, 500 km ao norte de Moscou.
Zelensky negou a acusação e acusou Lavrov de mentir. O presidente ucraniano disse que a Rússia busca uma "justificativa falsa" para atrapalhar os avanços nas negociações de paz e para novos ataques à Ucrânia, especialmente a prédios públicos.
Segundo Lavrov, nos dias 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia teria atacado a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod , com 91 drones de longo alcance.
“Esse tipo de ação irresponsável não ficará sem resposta”, disse Lavrov, que também indiciou uma possível mudança de posição de Moscou nas negociações de paz.
Garantias de segurança
Também nesta segunda, Zelensky deu detalhes da reunião que teve com Donald Trump no domingo (28) e disse que Trump ofereceu garantias de segurança à Ucrânia por um período de 15 anos.
Zelensky disse, no entanto, que pediu um prazo mais longo, de até 50 anos, ao presidente norte-americano.
👉 A garantia de segurança significa, na prática, que a Ucrânia ficaria protegida de novos ataques nos mesmos moldes dos integrantes da Otan — ou seja, no caso de uma nova invasão, EUA e Europa enviariam tropas para defender o território ucraniano.
A proposta de garantir a segurança da Ucrânia por 15 anos foi feita durante a reunião que Trump e Zelensky fizeram no domingo (28) na Flórida, nos EUA, ainda de acordo com o presidente ucraniano.
Nesta segunda, Zelensky deu detalhes do que os EUA ofereceram a seu governo — a gestão de Donald Trump vem intermediando uma tentativa de acordo para o fim da guerra e elaborou uma proposta, ainda não oficialmente apresentada a ambos os lados.
Também segundo o presidente ucraniano, Trump disse que o prazo oferecido para a garantia de segurança à Ucrânia é prorrogável. Ainda assim, ele disse ter pedido um período maior. Washington não se posicionou sobre o pedido.
"Eu realmente queria que as garantias fossem mais longas. Eu disse a ele que realmente queremos considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva virtual. Trump respondeu que pensaria na possibilidade, acrescentou.
