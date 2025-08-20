Imigração dos EUA vai considerar antiamericanismo para analisar solicitações de visto de imigrantes

Publicada em 20/08/2025 às 15h44
O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos vai considerar o "antiamericanismo" como critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (19).
A determinação foi anunciada na rede social X e diz que o órgão "está atualizando as orientações sobre os fatores que os agentes consideram em certas solicitações de benefícios" e "expandiu os tipos de solicitações de benefícios que passam por verificação nas redes sociais".
“Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos EUA — continuam sendo um privilégio, não um direito”, afirma o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, em comunicado.
De acordo com o documento divulgado no site oficial do USCIS, os benefícios serão negados ao estrangeiro que "tenha endossado, promovido, apoiado ou de outra forma defendido as opiniões de uma organização ou grupo terrorista - incluindo estrangeiros que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas - ou que promovam ideologias antissemitas".
Em outras palavras, em teoria, se os agentes americanos encontrarem algo nas redes sociais do estrangeiro que solicitou algum benefício que considerem um discurso contra os Estados Unidos, eles podem negá-lo.
Cidadania por nascimento
Há cinco dias, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um vídeo em sua conta no X avisando a mulheres grávidas que "não é permitido" viajar ao país apenas com objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos.
A publicação se soma às medidas anti-imigração do governo Trump, que fez recentemente uma investida judicial contra a cidadania por nascimento.
"Viajar para os EUA com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha cidadania americana não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção", diz o post.
Em junho deste ano, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão que abriu caminho para transformar em lei uma proposta de Donald Trump que visa proibir a cidadania dos EUA a filhos de turistas nascidos no país.
A cidadania por nascimento torna automaticamente qualquer pessoa nascida no país um cidadão americano, incluindo crianças nascidas de mães que estavam no país ilegalmente. O direito foi consagrado logo após a Guerra Civil na 14ª Emenda da Constituição.
