II Encontro dos Aposentados e Pensionistas reúne aproximadamente 100 filiados ao SINJUR

Com o objetivo de fortalecer vínculos, reconhecer trajetórias e ampliar a integração entre os aposentados do Poder Judiciário de Rondônia, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário (Sinjur) realizou, nos dias 14 e 15 de agosto, o II Encontro dos Aposentados e Pensionistas. O evento aconteceu no Hotel Fazenda Minuano, em Presidente Médici, e contou com a presença de mais de aproximadamente aposentados e pensionistas filiados ao sindicato.
Durante dois dias de programação intensa, os participantes tiveram acesso a palestras informativas, momentos de confraternização, debates sobre direitos e bem-estar, além de atividades voltadas à saúde física, mental e emocional.
E sobrou emoção
Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a participação especial do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel, que entrou ao vivo por vídeo conferência e realizou um discurso emocionante. Durante sua fala, ele agradeceu com carinho a dedicação e a contribuição de todos os aposentados que ajudaram a construir a história do TJRO:
"A base sólida que temos hoje no Judiciário é resultado direto do esforço e comprometimento de cada um de vocês. Recebam meu mais sincero agradecimento", declarou o presidente, emocionando os presentes.
Reconhecimento e valorização
O presidente do Sinjur, André Coelho, reforçou que o sindicato tem atuado de forma permanente na defesa dos direitos dos aposentados, com iniciativas como o auxílio nutrição — proposta que visa substituir o auxílio-alimentação — e a luta pela exclusão de descontos previdenciários indevidos.
“Esse encontro é mais do que uma celebração. É uma oportunidade de escuta, troca e valorização. Nossa missão é garantir que vocês, que tanto contribuíram, permaneçam sendo respeitados e amparados”, destacou Coelho.
A programação contou ainda com palestras sobre saúde bucal, comunicação não-violenta, direitos previdenciários, plano de saúde, cooperativismo financeiro e questões étnico-raciais na terceira idade. O encerramento foi marcado por um jantar de confraternização.
