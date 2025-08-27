IFRO Campus Porto Velho Zona Norte sedia pela primeira vez a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Publicada em 27/08/2025 às 16h14
Nos dias 28 e 29 de agosto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, será palco de um dos maiores eventos de popularização da ciência e da tecnologia do país: a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Essa é a primeira vez que o campus sediará a competição, que reunirá 37 equipes formadas por estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, oriundos de instituições públicas e privadas de todo o estado de Rondônia.
Conforme docentes da unidade, a realização do evento no Campus Zona Norte marca um passo importante na consolidação da robótica educacional como instrumento pedagógico, científico e social, voltado especialmente à formação de estudantes da rede pública. Com estrutura composta por pistas oficiais de competição, salas de concentração das equipes e áreas de convivência, a OBR no Campus Zona Norte promoverá imersão no universo da tecnologia e da inovação.
A Coordenação-Geral do evento está sob responsabilidade da Professora Mariela Mizota Tamada, com o apoio de professores do Campus Calama, Rafael Pitwak Machado Silva (Coordenador Estadual da OBR) e de Adel Rayol de Oliveira Silva (Chefe da Equipe de Arbitragem).
As equipes participantes enfrentarão desafios em duas modalidades distintas: a modalidade prática de resgate, em que robôs autônomos deverão cumprir missões simuladas de salvamento em pistas com diferentes níveis de dificuldade; e a modalidade artística, em que os participantes criam e programam robôs para apresentações artísticas, como dança, teatro ou música. A programação completa pode ser acessada no site oficial da competição: https://obr.robocup.org.br/
O Campus Zona Norte também estará representado na competição com três equipes, sendo duas delas compostas exclusivamente por meninas, reforçando o compromisso institucional com a inclusão e a valorização da participação feminina nas ciências exatas e tecnológicas.
O evento será executado como ação de extensão e contará com a colaboração de servidores docentes, técnicos-administrativos e estudantes extensionistas voluntários, organizados em comissões de credenciamento, infraestrutura, arbitragem, comunicação e cobertura audiovisual. Ao todo, espera-se atingir diretamente mais de 150 estudantes de pelo menos 20 instituições de ensino de Rondônia.
Além da competição, a OBR proporcionará momentos de integração e de troca de experiências entre os participantes, fortalecendo o protagonismo juvenil, a cultura científica e a democratização do acesso à tecnologia.
O IFRO já coordenou edições anteriores, realizadas no Campus Calama e também no Porto Velho Shopping. Ao sediar este evento de grande relevância educacional e tecnológica, a Professora Mariela Mizota explica que o Campus Zona Norte busca o protagonismo na formação de estudantes preparados para os desafios contemporâneos da ciência, da inovação e da cidadania.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!