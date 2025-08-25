Governo de Rondônia homenageia militares em evento alusivo ao Dia do Soldado

Publicada em 25/08/2025 às 15h59
Em comemoração ao dia 25 de agosto celebrado nacionalmente como o “Dia do Soldado”, o governo de Rondônia para homenagear os soldados rondonienses, realizou nesta segunda-feira (25), em Porto Velho a promoção de um oficial e 31 praças da Polícia Militar, além de nove oficiais do Corpo de Bombeiros Militar. Também foram concedidas medalhas de Mérito Cultural da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e a Medalha do Corpo de Bombeiros Militares (CBMRO).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da solenidade para o calendário estadual, por reconhecer aqueles que zelam pela ordem e segurança da população. “É uma honra fazer parte deste grupo de soldados. O maior reconhecimento que podemos dar está sendo feito, a valorização salarial por meio de promoções. Além disso, estamos investindo na estrutura física e na aquisição de equipamentos para policiais e bombeiros”, pontuou.
O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sedec) Felipe Vital, também ressaltou o trabalho incansável dos militares. “São pessoas que se dedicam dia e noite em prol da população. Este dia celebra homens e mulheres que são pilares da nossa sociedade”.
O comandante do Corpo de Bombeiros, Cel BM Nivaldo de Azevedo destacou sobre os avanços na estrutura de trabalho durante a gestão. “Temos cerca de 21 obras em andamento no Corpo de Bombeiros, além de uma nova piscina especial para o treinamento de operações dos nossos bombeiros. Isso reflete na melhoria das condições de trabalho, o que traz mais qualidade, e quem ganha com isso é a população”.
O Subcomandante-geral da PM, coronel PM Glauber Souto, salientou o impacto positivo da valorização dos soldados “Cada promoção gera um impacto direto na motivação e eficiência dentro da corporação. Isso fortalece a Polícia Militar e incentiva todos a darem o seu melhor”.
A cerimônia também reforçou os valores de disciplina e compromisso com a sociedade, homenageando os homens e mulheres que se dedicam à segurança pública de Rondônia.
