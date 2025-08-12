Deputado Alan Queiroz solicita substituição de pontes por tubos Armco na RO-006 no Assentamento Joana D’Arc

Publicada em 12/08/2025 às 14h00
Com foco no desenvolvimento regional e na melhoria da mobilidade rural, após demanda encaminhada pelo vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia a substituição das pontes de madeira por tubos Armco no trecho da RO-006, localizado no Assentamento Joana D’Arc, em Porto Velho. A solicitação foi repassada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), visando garantir mais segurança, durabilidade e acessibilidade para os moradores da região.
O parlamentar destaca a importância da solicitação para a região (Foto: DER-RO)
A medida busca atender a uma demanda antiga da comunidade local, que enfrenta dificuldades devido às estruturas de madeira em condições precárias, especialmente durante o período chuvoso. A proposta da substituição por tubos Armco representa um avanço na infraestrutura rural, promovendo melhores condições de tráfego e facilitando o escoamento da produção agrícola da região, além de melhorar o acesso a serviços essenciais como saúde e educação.
O parlamentar destaca a importância da solicitação para a região. “Acreditamos que ações como essa são fundamentais para garantir dignidade e qualidade de vida à população que vive na zona rural. Nosso mandato é comprometido com soluções que realmente impactam o cotidiano das pessoas, e esse trabalho é um passo importante nesse processo”, afirmou.
A solicitação também reforça o compromisso do parlamentar com a população rondoniense, priorizando o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável das comunidades do interior. A expectativa é que o governo de Rondônia atenda a demanda e inclua a obra na programação de execução com a máxima urgência.
