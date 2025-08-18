Cidadania e Movimento leva serviços gratuitos à população de Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 12h02
A dona de casa Francisca Santos é moradora do Residencial Orgulho do Madeira, zona Leste da capital. Acordou bem cedo para participar de mais uma edição do Projeto Cidadania em Movimento, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social e da Família (Semias).
“Eu cheguei aqui bem cedo, por volta das 8h. Eu vim da zona Leste da capital buscar atendimentos para o meu filho. Hoje já trocamos os documentos do meu filho, passe livre, carteira de autista e ele ainda cortou o cabelo. A Prefeitura está de parabéns por esse projeto, é maravilhoso, e mesmo sendo longe da minha casa eu fiz questão de participar”, disse a dona de casa.
Além de Francisca Silva, vários moradores da capital também aproveitaram a ação que aconteceu no último sábado (16) na Escola Estadual Major Guapindaia, no bairro São João Bosco, e contou com serviços nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e documentação.
Quem também aproveitou o Projeto Cidadania em Movimento foi o professor Edvaldo Souza, que é morador do bairro São João Bosco, e levou o filho Emanuel Gadelha, 12 anos. Pai e filho aproveitam a ação e cortaram os cabelos, o que também foi um dos serviços gratuitos oferecidos.
“Meu filho só corta cabelo comigo e então eu aproveitei que essa ação aconteceu aqui perto de casa e já saímos daqui com cabelo cortado. Queria agradecer à Prefeitura de Porto Velho porque eu nunca tinha visto muitas ações em pouco tempo de gestão, o prefeito Léo Moraes está de parabéns”, disse o professor.
SERVIÇOS
O projeto contou com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com a ação, entre os serviços realizados: Cadastro Único (CadÚnico), Emissão de Carteiras do Idoso, do Autista e Id Jovem, Emissão Passe Livre Estadual, Alistamento Militar, Atendimento Psicossocial, Programa Mamãe Cheguei e ainda Serviço Família Acolhedora.
Além disso, a população contou também com serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). “Nós oferecemos todos os serviços que são oferecidos nos cartórios do TRE, entre eles, primeiro título, transferência, mudança de local de endereço, regularização de título entre outros”, disse Lêda Betânia, assessora da direção-geral do TRE-RO.
Segundo a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, o Cidadania em Movimento tem garantido o acesso da população a serviços essenciais e fortalece a cidadania em Porto Velho. “Esse é um evento importante, de instrumento social para atendimentos que a população não teria acesso tão fácil. Por isso, a gestão do prefeito Léo Moraes tem o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos porto-velhenses. Fiquem atentos ao nosso cronograma, que vai seguir com diversas outras ações pelos próximos meses”, disse a secretária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!