PERFIS GENÉTICOS

Buscas com DNA é fortalecida pelo governo de RO; mobilização nacional amplia chances de reencontros

Coleta em Rondônia pode ser feita durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, em qualquer unidade da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec)