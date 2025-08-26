Áudio vazado denúncia de corrupção e esquema de propina: entenda acusações contra irmã de Milei

Publicada em 26/08/2025 às 11h11
Um escândalo vem atingindo a alta cúpula do governo da Argentina desde a semana passada. Um áudio gravado por um ex-aliado do presidente Javier Milei acusando de corrupção a irmã do presidente, Karina, vazou para a imprensa e agora está sendo investigado pela Justiça.
Braço direito do irmão, Karina Milei é secretária-geral da Presidência na Argentina. Segundo a denúncia feita por Diego Spagnuolo, ex-chefe da Agência Nacional para a Deficiência (Andis) —demitido um dia depois da divulgação do caso—, ela e o subsecretário de gestão institucional do governo, Eduardo "Lule" Menem, estariam cobrando propina de indústrias farmacêuticas para compra de medicamentos para a rede pública.
"Estão roubando. Você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim, tenho todos os WhatsApp de Karina", diz Spagnuolo na mensagem.
A polêmica tem potencial de impactar a governabilidade de Milei, porque expõe o presidente a duas semanas das eleições para a província de Buenos Aires e a dois meses das eleições legislativas na Argentina. O chefe do Executivo pode sair enfraquecido caso as urnas reflitam a queda de aprovação de seu governo nas últimas semanas.
