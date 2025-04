AGENDA CULTURAL

“Só por Hoje” estreia no Cine Veneza com história de redenção, esperança e força interior

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do edital 01/2024 da Sejucel/Siec, Só por Hoje é uma produção da Rinnah Produções em parceria com a Cenaviva Filmes, e apresenta um recorte profundo e humano sobre a luta contra a dependência química