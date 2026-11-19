Por IG

Publicada em 19/11/2026 às 10h41

Zé Felipe, de 28 anos, convidou Karoline Lima, de 30, para acompanhá-lo no festival "Uma Por Ano", que será realizado por ele nesta quinta-feira (19), em Salvador, na Bahia. O convite ocorreu poucos dias depois de os dois movimentaram a web após trocarem interações nas redes sociais.

O músico incluiu o nome da influenciadora entre suas convidadas para o evento e chegou a emitir uma passagem aérea para ela. Segundo informações do Portal Leo Dias, o credenciamento da influenciadora para o evento já foi realizado.

Karoline Lima e Zé Felipe deram o que falar na última semana, quando trocaram interações no Instagram. Na ocasião, o cantor causou burburinho ao compartilhar um vídeo da influenciadora dublando a nova música do artista, "Ai, Bebê", uma parceria com o cantor Felipe Amorim.

No vídeo, Karoline aparece sensualizando enquanto cantando o refrão da música que diz: "Só de pensar, eu fico todo me tremendo. Por nada, fica martelando na minha mente essa porr* desse ui. E não passa. E pra acabar de maltratar tu vem me vendo assim. Meu vício é ouvir você gemer. Tua vozinha é gostosa demais, da minha mente não sai".

O registro foi gravado antes de Karoline curtir uma noitada acompanhada de uma amiga. Na madrugada deste sábado (14), a loira publicou alguns vídeos em que aparece bebendo em uma balada.

Vale destacar que a influenciadora ficou solteira recentemente. No início de novembro, ela confirmou o fim de seu noivado com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, com quem viveu uma relação de idas e vindas.

Zé Felipe também está solteiro. O cantor não assume um relacionamento desde dezembro do ano passado, quando viveu um namoro relâmpago com Ana Castela.