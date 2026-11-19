Por IG

Publicada em 19/11/2026 às 10h53

Luan Santana, 35 anos, se desfez de uma mansão avaliada em R$ 43 milhões na região de Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A propriedade, que chamou atenção pelo tamanho e pela estrutura de alto padrão, foi negociada em 2023.

Entre os destaques do imóvel estão uma garagem com capacidade para 20 carros, piscina com borda infinita e uma suíte máster de aproximadamente 160 m².

Com cerca de 2 mil m² de área construída, a residência ficava em um condomínio fechado e tinha arquitetura contemporânea, com grandes paredes de vidro que favoreciam a integração entre os ambientes internos e externos. O imóvel também contava com cinco suítes, cozinha gourmet, sala de jantar, escritório e home theater.

Um dos espaços que mais chamavam atenção na mansão era a suíte máster. Com aproximadamente 160 m², o ambiente reunia closet, sala de banho com banheira de hidromassagem e varanda com vista para a piscina.

Outro detalhe que se destacava era a adega, que tinha capacidade para armazenar cerca de 490 garrafas. O espaço contava com revestimento interno de madeira e portas de aço inox. A residência também tinha ambientes planejados para receber convidados, como cozinha gourmet e sala de jantar.

Piscina com borda infinita, spa e garagem para 20 carros

A área externa reunia alguns dos principais atrativos da propriedade. A piscina de borda infinita tinha uma espécie de praia, além de espaço de convivência com pergolado e área gourmet coberta. O imóvel também contava com sauna, spa, ofurô e um ambiente com lareira.

O paisagismo, composto por palmeiras e coqueiros, complementava a área externa. Já a garagem tinha espaço para até 20 veículos, uma estrutura que reforçava as dimensões da residência.

Luan Santana explicou por que deixou a mansão

Em maio de 2024, após a negociação do imóvel, Luan Santana falou sobre a decisão de abrir mão da residência em entrevista ao jornalista Leo Dias. O cantor contou que, durante um período, sentiu que precisava ter uma casa grande e bens de alto valor, mas percebeu que não se identificava com aquele estilo de vida.

Há um tempo atrás, eu tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que compreiLuan Santana, cantor e compositor.

Na conversa, o sertanejo também explicou que a decoração e os móveis caros contribuíam para o desconforto.“Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha poltrona cara em cada lugar da sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo”, relatou.

Por fim, Luan ressaltou que não vê problema em quem gosta de viver cercado de luxo, mas disse que preferiu uma residência menor. “Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo, mas eu não me sinto em casa, não me sinto à vontade nem conectado com o Luan de antes”, completou.