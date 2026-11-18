Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/11/2026 às 10h25

Uma série de ataques com mísseis e drones da Ucrânia, ocorrida entre a segunda-feira (16) e esta terça (17), destruiu trecho vital da ponte da Crimeia, a obra de Vladimir Putin que simbolizava a anexação da península pelos russos em 2014. Ao menos duas pessoas morreram, e o trânsito no local foi fechado.

A ação ocorre antes do encontro entre o presidente russo, o americano Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping. Eles farão uma cúpula inédita em que uma solução para a Guerra da Ucrânia, iniciada por Putin em 2022, será discutida sem a presença de Kiev.

Segundo imagens feitas de terra e numa sequência de vídeos divulgada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, o ataque destruiu a seção rodoviária em arco da ponte sobre o estreito Kertch, que separa a península da Rússia continental.

Esse trecho de 227 metros é o único da construção de 19 km que não tem pilastras sustentando as pistas, e sim um arco metálico acima delas, para haver trânsito marítimo entre o mar Negro ao sul e o mar de Azov ao norte.

Pelas imagens, o arco desabou no mar, o que deve atrapalhar o trânsito de petroleiros, navios de transporte de grãos e as embarcações militares da Frota do Mar Negro que a Rússia transferiu da mais exposta Sebastopol, na Crimeia, para portos no mar de Azov.

O canal tem 120 metros de largura e 8,3 metros de profundidade, o que deverá forçar sua desobstrução.

O arco do ramal ferroviário da ponte sofreu danos, mas é incerto se pode desabar. Segundo Zelenski postou no X, o ataque foi uma ação que somou sete etapas em alguns meses, sendo as primeiras a destruição de posições de defesa antiaérea e radares na região.

Na segunda, drones atingiram as pistas da ponte e o arco ferroviário, e o trabalho foi finalizado nesta terça com mísseis Netuno e Flamingo, todos de fabricação ucraniana. Uma das armas citadas por Zelenski é ocidental, o míssil holandês Ruta. Sua fabricante disse que ao menos sete deles foram empregados na ação.

O vídeo a partir de um dos mísseis mostra a ponte bem de perto, sugerindo a supressão de defesas eletrônicas para embaralhar sinais na região, além de um sofisticado link para a guiagem por imagem do armamento.

Segundo a imprensa ucraniana e o jornal britânico Times, o sistema usa drones repetidores de sinais, evitando o emprego de satélites americanos Starlink/Starshield, que os EUA limitaram nas últimas semanas.

Zelenski comemorou a "ação sem precedentes" e, depois, afirmou que novos ataques virão. Relatos de uma terceira onda contra a ponte circularam nas redes ucranianas, mas ainda não foram confirmados.

Falando ao jornal russo Izvestia, o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, disse que o presidente havia sido informado do caso e que a ponte será reparada para ficar "ainda melhor do que antes".

O governo da Crimeia não detalhou os danos, mas disse que a ponte está fechada até segunda ordem. Nas ocasiões em que ela havia sido atingida antes, a última em junho do ano passado, houve danos sérios a suas pistas, mas de rápido reparo.

A substituição de um arco metálico, montado como peça única, pode levar muitos meses -isso se for possível durante a guerra, pois ele depende do posicionamento de barcaças para a obra, algo improvável com a chuva de drones e mísseis na região.

O ataque é uma humilhação para Putin, que dirigiu pessoalmente um caminhão ao atravessar a ponte em sua inauguração, em 2018. A obra cristalizava a volta da Crimeia ao domínio russo, algo interrompido em 1954, quando o governo soviético decidiu que a península ficaria com a Ucrânia.

Àquela altura, a região estava separada da Rússia continental. Após a invasão de 2022, Putin conquistou toda a costa sul ucraniana até a área de Odessa, abrindo uma ponte terrestre e estabelecendo uma linha ferroviária, além de estradas, conectando o país à península.

Ainda assim, a ponte seguia sendo a forma mais segura de abastecer a Crimeia, por estar mais distante do alcance de drones e mísseis, além de ser a principal forma de transporte de tropas e passageiros por trem para a Rússia.

Era uma viagem tensa: quando atravessou o local no fim de 2024, a Folha mostrou que as janelas dos vagões eram fechadas e as luzes apagadas, visando diminuir a exposição a drones. Naquela jornada de Simferopol a Moscou, boa parte dos passageiros era composta de militares.

A seguir seu padrão, o russo promoveria uma retaliação violenta contra Kiev, que na madrugada desta terça teve um número recorde de drones lançados contra a Rússia -o Ministério da Defesa russo contou 1.441 derrubados, sem falar nos intactos, ultrapassando a marca inédita da véspera.

Na noite de segunda, ele já atacou duas pontes em Kiev, mantendo uma imagem de proporcionalidade. Mas a extensão do estrago na Crimeia não era clara àquela altura. É previsível que mais estruturas sobre o rio Dnieper, que corta a Ucrânia, sejam alvejadas.

No mais, Moscou manteve o regime de bombardeio a instalações energéticas, deixando ao menos oito regiões ucranianas no escuro, enquanto o frio do inverno europeu se aproxima. Além disso, um de seus drones em ação na Ucrânia penetrou o espaço aéreo da vizinha Moldova e sobrevoou a capital, Chisinau, pela primeira vez na guerra, segundo o governo local.

Politicamente, o fechamento da ponte é péssimo para Putin. Primeiro, reforça a vulnerabilidade da Rússia no conflito, ainda que não seja comparável à destruição e morte aplicadas à Ucrânia.

Segundo, há a questão da cúpula de quinta (19) em Shenzhen, na China. Putin irá sentar-se à mesa com os dois polos da Guerra Fria 2.0 em curso no mundo desde 2017 com um fracasso militar fresco em suas mãos.

O problema para Putin, caso opte por escalar os ataques, é chegar com muito sangue nas mãos num momento em que Trump comprou novamente sua versão para a origem da guerra e tende a aceitar mais suas condições do que as de Zelenski.

Um sinal adicional disso foi dado por Elbridge Colby, subsecretário de Defesa, nesta quinta. Ele criticou as ações da Ucrânia dentro da Rússia, dizendo que "elas não foram efetivos para o fim da guerra".

Dando a temperatura da tensão com a Europa, não convidada para a cúpula na China, o ministro alemão Boris Pistorius (Defesa) defendeu as ações e criticou quem as censura.

Em Shenzhen, o russo poderá alegar que foi vítima de um ataque brutal a uma infraestrutura civil, restando saber se os colegas se contentarão com a justificativa. Na via contrária, se ele não reagir de forma mais dura, enfrentará uma reação doméstica.