Por IG

Publicada em 18/11/2026 às 10h46

Paolla Oliveira, de 44 anos, revelou uma situação inusitada que viveu por causa de seu nome artístico. Nascida Paola Caroline Oliveira Silva, a atriz contou que quase perdeu um voo porque funcionários do aeroporto a chamaram pelo nome de registro.

Em entrevista ao Podcast "40 Perguntas", comandado por Giovanna Ewbank, a atriz revelou como a situação aconteceu. Na ocasião, funcionários chamavam por Caroline Silva, sem perceber que a passageira procurada era a atriz. "Eu estava sentada na porta do embarque. A pessoa falou: 'Bom, Paolla Oliveira não deve estar nesse voo. Cadê a Caroline Silva?'. Começaram a chamar Caroline Silva, mas ela não anunciou. Ela estava esperando", disse Paolla.

Em outra situação, a atriz teve problemas ao apresentar um documento de identidade com o nome diferente daquele que constava na passagem aérea. Enquanto a passagem havia sido emitida em nome de Paolla, o documento da famosa apresentava seu nome de registro.

"Eu cheguei com a identidade e falaram: 'Não, querida, você não pode ir'. Eu falei: 'Mas sou eu, você está vendo?'. Deu uma confusão, eu consegui mudar", contou a artista.

Vale destacar que Paolla Oliveira mudou a grafia de seu nome artístico em 2012 após completar 30 anos e consultar uma numeróloga de confiança.

No bate-papo, Paolla Oliveira ainda revelou que algumas pessoas a chamam de Caroline como uma forma de demonstrar proximidade."Fãs me chamam de Caroline, você acredita? Parece que é um sinônimo de ser mais próximo. Você fala: 'Oi, Caroline'. E eu: 'Gente, que é isso?'", disse.

Segundo Paolla, sua equipe costuma chamá-la de Carol, especialmente quando estão em lugares públicos, justamente para evitar chamar atenção. "Normalmente eles me chamam de Carol. 'Carol, Carol, Carol'. Não chamam de Paolla que é para não [chamar atenção]", contou.

Paolla Oliveira abre o jogo sobre desejoA atriz também comentou sobre relacionamentos e intimidade. Para ela, relações eu acontecem naturalmente são as melhores. "Eu gosto mais quando as coisas fluem, sabe? Quando você não tem que explicar. Acho que é a forma mais deliciosa de estar numa relação que envolve desejo", afirmou.

A artista exaltou a importância da satisfação para o bem-estar feminino."Mulher satisfeita, amor, é um luxo, é um brilho, é isso que precisa. Não tem para ninguém mulher satisfeita", opinou.