Por G1

Publicada em 18/11/2026 às 10h13

O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, já travaram o primeiro encontro em território chinês, onde estão para uma reunião trilateral.

Trump, Xi e Putin se cumprimentaram nesta quarta-feira (18) na chegada a um jantar que o presidente chinês oferece para líderes mundiais que estão na China para a participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

No encontro, registrado em vídeo (veja acima), Trump chega primeiro e cumprimenta Xi. Na sequência, o líder russo entra no cenário e estende direto a mão ao norte-americano, com quem tem travado conversas sobre o fim da guerra na Ucrânia. Xi Jinping — que usará a reunião para se projetar ainda mais globalmente — observa e, depois, organiza uma foto com os três.

Mais cedo, Trump foi recebido com um abraço e festa pelo presidente do país, Xi Jinping, no aeroporto. Vindo de Manila, a capital das Filipinas, o norte-americano pousou em Shenzhen por volta das 6h do horário de Brasília. Além de Xi, várias autoridades do governo chinês estavam presentes, e militares e dançarinos estavam presentes à recepção.

Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, ao recebê-lo, o presidente chinês disse a Trump que deseja uma "relação construtiva e estrategicamente estável" entre os dois países.

"Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor (...) com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre as nossas duas nações, uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade", disse Xi a Trump.

Após sua chegada, Trump participou do banquete de boas vindas da APEC. Os presidentes americano e o russo, Vladimir Putin, apertaram as mãos ao se encontrar.

Foi o primeiro encontro dos dois desde agosto de 2025, quando Putin viajou até o Alasca para uma reunião com Trump sobre negociações de paz para dar fim à guerra na Ucrânia.

Segundo a agência de notícias TASS, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o presidente russo discutiu o conflito na Ucrânia com o presidente chinês em uma reunião nesta quarta.

Xi e Putin criticaram políticas do Ocidente às vésperas de encontro

Antes do encontro, que contará com uma reunião trilateral entre Trump, Xi e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, os líderes chinês e russo criticaram políticas do Ocidente.

Em discursos em uma cúpula da APEC, Xi prometeu combater o protecionismo comercial, enquanto Putin criticou as sanções impostas a seu país.

O presidente chinês pediu apoio ao que chamou de "comércio livre e aberto", tentando retratar seu país como um parceiro estável no cenário global, em contraste com seu principal rival econômico, os Estados Unidos, que aumentaram as tarifas e adotaram uma política externa mais agressiva sob o governo Trump.

As declarações ocorrem após Washington anunciar novas restrições ao acesso da China a chips de IA avançados de empresas como a Nvidia (NVDA.O) , o que pode complicar ainda mais a frágil trégua comercial com Pequim. A China prometeu retaliar.

"Devemos defender firmemente o sistema multilateral de comércio baseado em regras, com a Organização Mundial do Comércio como seu núcleo, apoiar o comércio e o investimento livres e abertos, e manter a estabilidade e o bom funcionamento das cadeias industriais e de suprimentos globais", disse Xi a uma plateia de executivos de empresas.

Putin, que discursava após a Ucrânia ter destruído a vital ponte rodoviária de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, num duro golpe para a sua guerra de quatro anos, seguiu-se a Xi no palco com um discurso que descreveu as potências ocidentais como "ex-hegemonias".

"A experiência demonstrou que as ferramentas tradicionais de domínio econômico e coerção de fato já cumpriram seu papel, tendo perdido grande parte de seu poder de intimidação. Embora sanções, tarifas e restrições à exportação ainda possam exercer um certo efeito dissuasor, são incapazes de deter o crescimento — muito menos de destruir as economias dos concorrentes", disse Putin.

Ele afirmou que a Europa estava em um "declínio humilhante" e que as sanções anti-Rússia impostas após a invasão da Ucrânia tiveram o efeito contrário, fortalecendo, ao contrário, seu país.

Trump, Xi e Putin irão se encontrar à margem do evento nesta quinta-feira (19) e, possivelmente, discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra dos EUA no Irã, bem como outros pontos críticos, como comércio, inteligência artificial e armas nucleares.

O encontro foi comparado à Conferência de Yalta de 1945 entre os EUA, a Grã-Bretanha e a União Soviética, que formalizou as esferas de influência, preparou o terreno para a ordem pós-Segunda Guerra Mundial e se tornou uma referência abreviada aos acordos das grandes potências impostos a países menores.

Isso também deixou apreensivos os líderes de economias menores, particularmente na Europa e na Ásia, que temem que as maiores potências militares do mundo ignorem seus interesses.