Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/11/2026 às 10h18

Horas antes de Vladimir Putin desembarcar em Shenzhen na madrugada desta quinta-feira (18), a Rússia promoveu uma grande movimentação de aeronaves militares no leste da Ásia como forma de demonstrar poder e reafirmar sua aliança com o anfitrião Xi Jinping.

O líder chinês recebeu o russo e o americano Donald Trump em uma reunião anual da Apec (Cooperação Ásia-Pacífico), consórcio com 21 membros da região, e nesta quinta (19) os três terão uma cúpula à parte inédita.

A ação mais provocativa dos russos ocorreu no Japão, segundo o governo local. Dois bombardeiros com capacidade de ataque nuclear Tu-95MS violaram o espaço aéreo do país por três minutos, forçando a mobilização de caças para interceptação.

Tais manobras são usuais nas zonas contestadas do mundo, para testar a rapidez de reação dos rivais, mas raramente os aviões entram no território adversário. Moscou não comentou, e Tóquio enviou um protesto à embaixada russa no país.

Ambas as nações têm registrado uma piora nas relações, com críticas mútuas à instalação de sistemas de defesa na região das contestadas ilhas Kurilas, arquipélago ocupado pela União Soviética ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas que Tóquio reivindica parcialmente.

Os Tu-95, além de funções ofensivas, também podem servir para monitoramento e vigilância.

Em Taiwan, os mesmos dois aviões voaram junto à zona de identificação de defesa aérea do país, mas não chegaram a provocar a decolagem de caças. A ilha autônoma é vista por Pequim como sua, e os russos com isso sinalizaram apoio a Xi em meio à visita de Putin.

O Japão está presente em Shenzhen, com a primeira visita da primeira-ministra Sanae Taikachi ao país. Ela irritou recentemente Xi ao defender a autonomia de Taiwan, mas decidiu ir ao evento. Já a ilha enviou apenas um representante de segundo escalão à China.

Desde que firmaram uma parceria estratégica, pouco antes da invasão da Ucrânia em 2022, russos e chineses aumentaram sua cooperação militar. Patrulhas navais e aéreas conjuntas são norma no Pacífico, visando se contrapor ao poderio americano dominante na região.

Putin também apostou num acordo de defesa mútua, algo que não tem com Xi, com a Coreia do Norte. Isso lhe forneceu soldados para combater a incursão ucraniana na região russa de Kursk, em 2024 e 2025, e acesso a munição.

Como seria previsível, a aliança azedou de vez a relação entre Moscou e Seul, que acusa os russos de interferirem na política da Península Coreana. O ditador Kim Jong-un poderá participar do encontro de líderes em Shenzhen, mas isso é incerto.

Ao mesmo tempo, as forças de Putin fizeram uma visita que não acontecia desde 2014 a uma base militar no Vietnã, país que é grande comprador de armas russas.

Observadores registraram a presença de dois Tu-95 e dois aviões de carga Il-76 no aeroporto de Danang, que serviu por anos como a principal base americana no então Vietnã do Sul na luta que acabou vencida pelo Norte comunista.

Não se sabe se esses aviões são os mesmos que participaram das incursões no Japão e em Taiwan, mas se o movimento todo é direcionado a reafirmar a aliança estratégica com a China, a presença deles no Vietnã provoca algum ruído.

O governo vietnamita não chega a ser um adversário direto de Pequim, mas tem uma relação conturbada com os chineses, de quem são grandes parceiros comerciais. O principal problema é a disputa de águas territoriais no mar do Sul da China.

Além disso, o Vietnã protestou contra o apoio dado por Pequim ao vizinho Laos, onde a China irá construir um aeroporto militar para treinar a incipiente Força Aérea local. Com isso, ao sinalizar apoio de Moscou, os vietnamitas também demonstram que têm aliados externos. Antes, os vietnamitas também estreitaram laços com a Índia, rival regional de Pequim.