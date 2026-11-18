Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 18/11/2026 às 10h07

Esta quarta-feira (18) será de chuvas intensas e tempestades, especialmente para o norte e leste de Mato Grosso, o sudeste do Pará, Tocantins, o centro e norte de Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e o centro e sul do Maranhão e do Piauí, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A exceção é para o extremo sul do Rio Grande do Sul, Roraima, sudoeste do Amapá, norte e nordeste do Pará e norte e leste da Região Nordeste, onde a chance de chuva é menor e o calor deve prevalecer.

Norte

Na Região Norte, há aviso laranja de perigo para tempestades no Tocantins. O alerta perde força no sul do Pará, no Amazonas e em Rondônia, onde o aviso é amarelo de perigo potencial. A temperatura máxima será de 36 °C em Manaus e a mínima de 23 °C em Palmas.

Nordeste

No Nordeste do país, há aviso laranja de perigo para tempestades no oeste e no sul da Bahia. Pancadas de chuva com trovoadas ocorrem nas demais áreas da Bahia, centro e sul do Maranhão e do Piauí, sudoeste de Pernambuco, oeste de Alagoas e Sergipe.

Pode chover ainda no centro e sul do Ceará, no centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco e nas demais áreas de Alagoas. Entre as capitais a temperatura mínima é de 23 °C em Salvador e a máxima de 36 °C em Teresina.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste brasileiro tem aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região. No norte de Goiás, as chuvas mais intensas deixam a região sob o aviso laranja de perigo para tempestades. A temperatura mínima entre as capitais será de 20 °C em Campo Grande e a máxima de 32 °C em Cuiabá.

Sudeste

No Sudeste do país, há aviso laranja de perigo para tempestades no norte de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, o céu fica nublado, com chuva e trovoadas e o aviso é amarelo de perigo potencial. A temperatura mínima será de 17 °C, em Belo Horizonte, e a máxima de 35 °C no Rio de Janeiro.

Sul

Na Região Sul do país, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades vai do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul, incluindo Santa Catarina. A temperatura mínima é de 13 °C, em Curitiba, e a máxima de 31 °C, em Florianópolis.