Prefeitura de Jaru acenderá nesta quinta-feira (05) a decoração natalina da Praça Sebastião Dias de Almeida

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/11/2026 às 14h10

A Prefeitura de Jaru realizará nesta quinta-feira (05), às 19h, o acendimento das luzes da decoração natalina da Praça Sebastião Dias de Almeida, localizada na Avenida Dom Pedro I, Setor 05, e na Praça da Baixada, no Setor 03.

O ato faz parte da programação do aniversário de 45 anos de Jaru, e, segundo o prefeito Jeverson Lima, a decoração para o ano de 2026 irá surpreender o público em geral. “O projeto de decoração da Praça da Dom Pedro I foi feito com muito carinho, para que as pessoas realmente vivenciem o clima natalino em nossa cidade”, disse, lembrando que os distritos de Bom Jesus e Tarilândia também foram decorados com a temática do Natal.

As festividades seguirão acontecendo durante a sexta-feira (06), com a apresentação da dupla gospel Canção e Louvor, e no sábado (07), com show do grupo católico Colo de Deus, ambos no estádio municipal Leal Chapelão. “Convido toda a população para participar do acendimento das luzes e dos shows. Serão eventos gratuitos e planejados para as famílias, que irão viver momentos inesquecíveis no aniversário de 45 anos de Jaru”, finalizou o prefeito.