Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 11h23

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.090 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.

41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.160,32 cada

3.800 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 588,18 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de quinta-feira (26) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.