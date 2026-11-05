Eleições a prefeito de Porto Velho em pauta, nomes também para Ji-Paraná e Cacoal, servidores da Ale-RO podem ficar sem abono-natalino

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/11/2026 às 14h10

Prefeita? – A deputada estadual Yeda Chaves (UB-PVH), que nas eleições de 2022 foi a segunda mais bem votada do Estado somando 24.667 votos não conseguiu se reeleger nas eleições de outubro, quando obteve somente 11.913 votos, sendo 7.877 em Porto Velho, onde seu marido Hildon Chaves (UB), foi prefeito em dois mandatos seguidos. Hildon disputou às eleições de outubro a governador, mas não se elegeu ficando na terceira colocação. O senador e presidente estadual do PL, Marcos Rogério se elegeu governador no primeiro turno. Yeda, apesar de bem votada em Porto Velho, apesar de a expectativa ser para bem mais, não conseguiu bom desempenho no interior. Comenta-se nos bastidores da política, que ela estaria formatando uma candidatura a prefeita nas eleições de 2028, quando serão reeleitos e eleitos prefeitos e vereadores.

Prefeito? – Assim como Yeda Chaves está sendo citada como provável candidata a prefeita de Porto Velho, em Ji-Paraná o nome do ex (deputado estadual e prefeito), Jesualdo Pires (PP), que disputou as eleições a deputado federal em outubro, mas ficou na suplência estará na disputa da sucessão municipal. O cargo é ocupado por Affonso Cândido-PL, que renunciou ao cargo de deputado estadual, porque foi eleito prefeito em 2024, para assumir a Prefeitura de Ji-Paraná. Affonso realiza um bom trabalho no cargo executivo e a busca por mais um mandato em 2028 está na sua pauta política. Jesualdo é nome de destaque para a prefeitura, onde esteve em dois mandatos seguidos. Nas eleições de outubro somou mais de 12,7 mil votos a deputado federal, sendo mais de 6,3 mil em Ji-Paraná. Nas eleições gerais deste ano, mais de 97 mil pessoas estavam e condições de votar no segundo maior e mais importante colégio eleitoral do Estado. Esperava-se uma votação maior a Jesualdo.

Prefeito II – Cacoal também terá deputado candidato a prefeito. Recentemente, a informação já foi nota na coluna. O deputado Cirone Deiró (UB), que disputou as eleições gerais de outubro como candidato a vice-governador na chapa do candidato Hildon Chaves (UB), que ficou na terceira colocação, formata uma candidatura a prefeito de Cacoal. Segundo os mais exigentes analistas políticos do Estado, Cirone não teria dificuldades em conseguir um novo mandato a deputado estadual, mas optou por concorrer a vice-governador, não obtendo sucesso. Consultado, o deputado não confirmou e nem desmentiu a informação, mas lideranças políticas de Cacoal, ligadas a ele, garantem que Cirone estará na disputa da Prefeitura de Cacoal nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2028.

Abono – A Assembleia Legislativa (Ale) aprovou sem questionamentos o abono natalino a servidores do Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas (TC). Nada mais justo, pois a força econômica do Estado favorece e os servidores públicos merecem. Estranho que os servidores, efetivos, comissionados e concursados da Ale-RO estão com o abono, proposto pela Mesa Diretora, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) há semanas na pauta para discussão, votação e expectativa de aprovação, mas não vai a plenário. Será que os servidores da Casa do Povo, que reelegeu 15 dos 21 deputados que concorreram à reeleição não merecem abono natalino? O abono proposto, não se sabe o valor, não discrimina ninguém, pois é igual para todos, pode não fazer falta para um diretor, secretário, secretário adjunto, que têm salários elevados, mas para quem ganha o mínimo, ou pouco mais representa muito. Seria importante, que alguns deputados que estão impedindo a discussão e votação em plenário refletissem sobre a importância do abono, pois a Ale-RO tem recursos disponíveis.

Federais – A Bancada Federal de Rondônia passou por reformulação significativa nas eleições de outubro. A partir de fevereiro teremos dois novos senadores, o deputado federal Fernando Máximo e o pecuarista Bruno Scheidt, ambos eleitos pelo PL. Os senadores Confúcio Moura (MDB) não foi candidato e Marcos Rogério (PL), se elegeu governador. Rondônia tem 8 deputados federais e três iniciarão o primeiro mandato. A vereadora de Porto Velho, Sofia Andrade (PL), Joliane Fúria (PSD) e Jaime Gazola (Podemos), de Porto Velho são os estreantes. As mulheres ganharão mais espaços a partir da posse dos reeleitos e eleitos para a Câmara Federal em 1º fevereiro. Hoje são duas, Sílvia Cristina (PP), que concorreu ao Senado e não se elegeu, e Cristiane Lopes (Podemos). A próxima bancada terá, além de Cristiane, reeleita com mais de 37 mil votos, Joliane e Sofia, eleitas. É a força da mulher na política na área federal.

Respigo

O PL terá maioria na Assembleia Legislativa (Ale), com 7 dos 24 deputados a partir de 1º de fevereiro de 2027. O partido também predomina na Câmara Federal com três dos oito deputados +++ O governador-eleito senador Marcos Rogério-PL, não poderá reclamar de apoio político no seu governo. O partido presidido por ele no Estado também terá a maioria no Congresso Nacional com os três senadores (Fernando Máximo e Bruno Scheidt, eleitos em outubro), e Jaime Bagattoli, que tem mais 4 anos de mandato) +++ Até as eleições municipais (refeito e vereador) de 2028, caso os mandatos dos prefeitos e vereadores não sejam prorrogados, o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado e deverá buscar a reeleição provavelmente, como citamos acima, a deputada estadual Yeda Chaves (UB), como adversária. Caso mantenha o índice de aprovação à administração, que estava em torno de 90% no primeiro trimestre do ano, não deverá ter dificuldades para conseguir um novo mandato +++ O Brasileirão de futebol tem dois jogos na noite de hoje (5). O Palmeiras (segundo colocado a seis pontos do Flamengo, mas com um jogo a menos) recebe o Remo, penúltimo colocado, às 18h30 +++ O Cruzeiro recebe o Bahia (20h30). O time mineiro é o terceiro colocado (57 pontos) e o Bahia o sexto (53 pontos).