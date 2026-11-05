Cemitério Municipal da Saudade recebe obra de revitalização

Por Natalino FS

Publicada em 05/11/2026 às 14h16

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), iniciou os trabalhos de revitalização do Cemitério Municipal da Saudade. A obra contempla a construção do muro frontal, melhorias na fachada e a implantação de 573 metros quadrados de calçadas na parte interna do espaço.

A intervenção faz parte do conjunto de ações da Administração Municipal voltadas à recuperação, modernização e melhoria da infraestrutura dos espaços públicos. O objetivo é proporcionar melhores condições de acesso aos visitantes, facilitando a circulação até os túmulos e garantindo um ambiente mais organizado, seguro e acolhedor para as famílias que frequentam o local.

Ji-Paraná conta com dois cemitérios municipais: o Cemitério dos Padres, localizado no primeiro distrito, e o Cemitério Municipal da Saudade, no segundo distrito. Desde o início da atual gestão, o prefeito Affonso Cândido (PL) determinou que os dois espaços recebam atenção especial, com ações voltadas à conservação e à manutenção desses locais, que representam parte da história do município e guardam a memória de pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Cleisson Moroskoski Azevedo, a intervenção segue um planejamento estratégico, priorizando os locais que apresentam maiores necessidades de manutenção. “Essa intervenção visa garantir a segurança, a preservação e a organização do cemitério, proporcionando um ambiente mais adequado para visitação e homenagens”, afirmou o secretário.